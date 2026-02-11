11 februarie – 3 martie 2026 | Concurs de poezie destinat tinerilor din Sebeș, sub egida scriitorului Radu Stanca: Care sunt condițiile de participare

Concurs de poezie destinat tinerilor din Sebeș, sub egida scriitorului Radu Stanca

Asociația „Laudă Semințelor” cu sediul în Sebeș, în parteneriat cu Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș, îi invită pe toți tinerii care studiază în instituțiile de învățământ din Municipiului Sebeș să participe la un concurs local de poezie, sub egida scriitorului Radu Stanca.

Concursul se desfășoară în perioada 11 februarie – 3 martie 2026. Participanții pot trimite 3-5 poezii, precum și un CV, pe adresa de e-mail: [email protected].

„Așteptăm cu nerăbdare să descoperim noi talente în orașul nostru. Mult succes, tuturor!

Informații suplimentare:

Asociația Cultural-Artistică „Laudă Semințelor” Sebeș

CONCURSUL LOCAL DE POEZIE „RADU STANCA”, 2026

EDIȚIA A III-A

ORGANIZATOR:

Asociația „Laudă Semințelor” Sebeș

Președinte: Bogdan Turcu

PARTENER:

Centrul Cultural „Lucian Blaga” Sebeș

REGULAMENTUL CONCURSULUI

CREAȚIE LITERARĂ: POEZIE

Se va trimite un document cu 3 – 5 poezii creație proprie și un document cu CV-ul participantului, ambele în același e-mail, pe adresa: [email protected] sau în plic, la sediul Bibliotecii Municipale „Lucian Blaga” Sebeș.

Participanții își asumă în totalitate originalitatea lucrărilor.

PERIOADA DE DESFĂȘURARE A CONCURSULUI: Lucrările vor fi trimise în perioada 11 februarie – 3 martie 2026.

JURIZAREA: Juriul este alcătuit din scriitori și profesori de limba și literatura română. Se va evalua originalitatea, profunzimea, expresivitatea limbajului.

PREMIEREA: Se acordă: premiul I, premiul al II-lea, premiul al III-lea și mențiune.

Premiile constau în diplome și cărți.

GRUP ȚINTĂ: Concursul este destinat elevilor de orice vârstă care studiază în școlile din Municipiul Sebeș – inclusiv localitățile aparținătoare Lancrăm, Petrești, Răhău.

SCOPUL CONCURSULUI: Stimularea interesului elevilor pentru participarea la activități culturale și valorificarea calităților artistice ale tinerilor din municipiul Sebeș.

INFORMAȚII SUPLIMENTARE: E-mail [email protected] sau telefon 0757136366.

Mult succes tuturor participanților!”, au transmis reprezentanții Centrului Cultural „Lucian Blaga” Sebeș.

