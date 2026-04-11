11 aprilie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii care au fost surprinși de radar

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii care au fost surprinși de radar

Bogdan Ilea

Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Ce trebuie să facă șoferii care au fost surprinși de radar

Polițiștii rutieri acționează astăzi, 11 aprilie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Potrivit IPJ Alba, sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real,  vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. 

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

Curier Județean

FOTO | Áron Varga, elev al Colegiului Național „Bethlen Gábor” Aiud, PREMIUL III la ediția 2026 a unui concurs național de limbă și literatură maghiară

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 38 de minute

în

11 aprilie 2026

De

Áron Varga, elev al Colegiului Național „Bethlen Gábor” Aiud, PREMIUL III la ediția 2026 a unui concurs național de limbă și literatură maghiară În perioada 7-10 aprilie 2026 a avut loc la Cluj-Napoca etapa națională a concursului de limbă și literatură maghiară „Mikes Kelemen”. Colegiul Național „Bethlen Gábor” Aiud a fost reprezentat de 7 elevi: […]

Citește mai mult

Curier Județean

Tânăr de 22 de ani din Alba Iulia, prins băut la volan în toiul nopții. Ce alcoolemie a avut

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

11 aprilie 2026

De

Tânăr de 22 de ani din Alba Iulia, prins băut la volan în toiul nopții. Ce alcoolemie a avut Un tânăr de 22 de ani a fost depistat de polițiști în timp ce conducea pe strada Vasile Alecsandri din municipiu fiind sub influența băuturilor alcoolice. Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 10/11 aprilie 2026, în […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | ”Lecții” de promovare de la Consiliul Județean Alba: Potrivit comunicatorilor, Transapuseana trece pe lângă Mănăstirea Râmeț

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

11 aprilie 2026

De

FOTO | ”Lecții” de promovare de la Consiliul Județean Alba: Potrivit comunicatorilor, Transapuseana trece pe lângă Mănăstirea Râmeț Într-o postare publicată pe o rețea de socializare, sâmbătă, 11 aprilie 2026, Consiliul Județean Alba susține că Transapuseana trece pe lângă Mănăstirea Râmeț. Mai exact, postarea încearca să promoveze Transapuseana pentru ,,Destinația Anului 2026”, la secțiunea ”Ținuturi […]

Citește mai mult