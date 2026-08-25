11–14 septembrie 2026 | Festivalul Internațional de Teatru APOLLO revine la Alba Iulia: 82 de artiști din 7 țări, reuniți sub tema „Evadare”

Asociația Grupul Skepsis organizează, în perioada 11–14 septembrie 2026, la Alba Iulia, cea de-a XII-a ediție a Festivalului Internațional de Teatru APOLLO, eveniment dedicat promovării teatrului independent și susținerii tinerilor artiști din România și din străinătate. Ediția din acest an reunește 82 de artiști din șapte țări – Spania, Italia, Croația, Polonia, Tunisia, Republica Moldova și România.

„Evadare” – tema celei de-a XII-a ediții

Ediția din acest an are ca temă conceptul de „evadare” și se remarcă prin caracterul multicultural și prin diversitatea propunerilor artistice. Publicul și invitații festivalului vor avea ocazia să descopere spectacole și evenimente artistice diferite ca gen, concept și abordare, prezentate atât în spații convenționale, cât și în spații neconvenționale din Alba Iulia.

Cu susținerea Casei de Cultură a Studenților Alba Iulia, partener constant al proiectului cultural APOLLO, festivalul dedică și în acest an o secțiune specială promovării trupelor studențești de teatru din România.

Italia, țara celebrată la ediția din acest an

Italia este țara celebrată în cadrul celei de-a XII-a ediții, iar festivalul îi are ca invitați speciali pe Dr. Tommaso Chimenti și Dr. Maria Ferroni.

Dr. Tommaso Chimenti activează de peste 25 de ani ca specialist, cercetător, jurnalist și critic de teatru. A participat la festivaluri și evenimente prestigioase din Europa, America de Nord și Asia și este unul dintre cei mai apreciați critici de teatru din Italia, fiind distins cu numeroase premii pentru activitatea sa jurnalistică. Scrie pentru publicații tipărite, săptămânale, reviste de specialitate și platforme online, abordând, de asemenea, literatura de ficțiune și poezia.

Dr. Maria Ferroni activează în domeniul artelor vizuale și al artelor spectacolului, concentrându-se în special asupra relației dintre text și imagine. Este licențiată în Istoria Artei la Universitatea din Pisa și deține un doctorat obținut la Universitatea din Padova.

Fotografie, antropologie teatrală și întâlniri cu artiști

Programul festivalului depășește granițele spectacolelor de teatru și include expoziția personală de fotografie „Chasing the Clouds”, semnată de Annalisa Gonnella. Expoziția propune publicului o serie de imagini care surprind momente unice din spectacole regizate de maestrul Eugenio Barba, celebru autor și regizor, fondator al Școlii Internaționale de Antropologie Teatrală.

Festivalul își păstrează caracterul noncompetitiv. Nu se acordă premii ierarhizate sau distincții speciale, fiecare grup participant având, în schimb, șansa de a câștiga aprecierea și aplauzele publicului.

Tinerii artiști participanți vor beneficia de un atelier de formare și aprofundare a artei actorului, coordonat de Armando Rotondi (Institute of the Arts – Barcelona).

De asemenea, toate grupurile participante vor primi trofee originale – opere de artă unice, inspirate direct din poveștile spectacolelor și create de artistul Ștefan Balog, reprezentant al Fundației Inter-Art Aiud.

Acces liber pentru public

Programul detaliat al evenimentului va fi anunțat în curând printr-un comunicat și va fi disponibil pe pagina de Facebook și pe site-ul organizatorului, www.teatrulskepsis.ro.

Accesul spectatorilor este liber la toate evenimentele din program, în limita capacității spațiilor de prezentare, cu excepția activităților dedicate exclusiv artiștilor participanți.

Evenimentul este organizat ca rezultat al unui proiect cultural al Asociației Grupul Skepsis și este prezentat în acest an sub egida #yoUthNITED – Alba Iulia Capitala Tineretului din România 2026.

Partenerii care susțin organizarea evenimentului sunt: Primăria Municipiului Alba Iulia, Casa de Cultură a Studenților Alba Iulia, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia, Consiliul Județean Alba și Fundația Inter-Art Aiud.

Festivalul APOLLO creează punți de legătură între grupuri și artiști la nivel național și internațional, încurajează formarea continuă și schimbul de experiență și contribuie la promovarea municipiului Alba Iulia în circuitul internațional al evenimentelor culturale.

Ca o recunoaștere a valorii sale, în ultimii trei ani, Festivalul APOLLO a fost dezvoltat de Grupul Skepsis și printr-un parteneriat internațional cu instituții și organizații artistice din Italia și Franța, prin programul Europa Creativă, în cadrul proiectului internațional LOCUS – Sinergii Culturale Urbane Locale, dedicat dezvoltării evenimentelor culturale și creșterii audienței.

Mai multe informații despre proiect sunt disponibile pe locusproject.eu.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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