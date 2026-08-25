Se va construi vreodată o capelă mortuară la Căpud? Priveghiul și ritualurile conexe se desfășoară în prezent în locuințele particulare

Consilierii locali din Teiuș au votat, în ședința ordinară de luni, 24 august 2026, un proiect cu privire la realizarea obiectivului de investiții „Construire capelă mortuară în satul Căpud, Orașul Teiuș, județul Alba”, destinată desfășurării ceremoniilor funerare.

În prezent, în satul Căpud nu există un spațiu special amenajat, autorizat sanitar, pentru depunerea persoanelor decedate și desfășurarea ceremoniilor funerare conform normelor europene și naționale în vigoare. Priveghiul și ritualurile conexe se desfășoară adesea în locuințele particulare, fapt ce generează riscuri epidemiologice și un disconfort major pentru familiile îndoliate.

Localitatea Căpud are o populație stabilă de aproximativ 300-350 de locuitori. Luând în calcul indicatorii demografici locali, rata medie a mortalității și caracterul comunității, un obiectiv cu o capacitate de flux pentru un singur deces simultan este pe deplin suficient.

Dimensiunea este calculată rațional pentru a deservi exclusiv și optim această comunitate, iar realizarea investiției va asigura condiții decente, igienice și conforme cu demnitatea umană pentru comunitate, respectând reglementările de sănătate publică.

Terenul destinat investiției este situat în intravilanul satului Căpud, aparținător orașului Teiuș, județul Alba. Amplasamentul este poziționat în imediata proximitate a cimitirului local, asigurând o legătură funcțională directă și un circuit ceremonial optim pentru procesiunile funerare.

Accesul auto și pietonal se realizează direct dintr-un drum public asfaltat (stradă locală conectată la infrastructura rutieră a orașului Teiuș), permițând accesul facil al autospecialelor funerare, al convoaielor și al cetățenilor.

Proiectul de hotărâre întocmit și supus aprobării aleșilor locali din Teiuș în ședința ordinară de luni, 24 august 2026 prevede realizarea unei clădiri cu regim de înălțime Parter (P), având o suprafață construită și desfășurată de maximum 100 mp, fiind dimensionată strict pentru a deservi comunitatea locală din satul Căpud.

Clădirea ar urma să fie realizată din structură clasică rezistentă (zidărie portantă și planșeu/șarpantă) și va cuprinde următoarele spații și dotări specifice:

-Sală mortuară (ventilația și climatizarea în interiorul sălii se va asigura de un aparat de aer condiționat).

-Zonă administrativă / tehnică: Un vestiar/spațiu dedicat preotului și personalului deservent.

-Grupuri sanitare: Complet utilate (inclusiv uscătoare de mâini și dispensere automate de dezinfectant), dintre care o cabină va fi adaptată persoanelor cu dizabilități motrice.

-Spațiu de depozitare

-Utilități și instalații: alimentare cu apă, canalizare menajeră, instalație electrică, încălzirea încăperilor

În prezent, în satul Căpud nu există nicio unitate publică sau privată destinată serviciilor funerare și priveghiului. Această absență obligă familiile îndoliate să păstreze și să expună persoanele decedate în locuințele particulare pe durata celor trei zile premergătoare înhumării.

Desfășurarea priveghiului în spații de locuit colective sau individuale contravine normelor de igienă și sănătate publică stabilite prin Legea nr. 102/2014 și HG nr. 741/2016. Locuințele private nu pot asigura microclimatul termic obligatoriu (temperaturi controlate pentru conservarea corpului), ventilația mecanică necesară și circuitele sanitare izolate, generând riscuri epidemiologice directe pentru comunitate.

Termenul de execuție a lucrărilor de construire prevăzut în proiectul de hotărâre care a intrat la aprobare în ședința ordinară de luni, 24 august 2026 a Consiliului Local Teiuș era de 18 luni, calculat de la data finalizării procedurii de achiziție publică a executantului, respectiv de la data emiterii ordinului de începere a lucrărilor.

Demersurile legate de posibila edificare a unei capele mortuare la Căpud au un istoric care începe cu ani buni în urmă. Un document oficial din 2021 consemnează un protocol de cooperare între administrația locală și Parohia Reformată Căpud pentru construirea unei capele mortuare în sat. Scopul declarat al investiției era asigurarea unui spațiu adecvat pentru desfășurarea ceremoniilor de înmormântare și pentru nevoile funerare ale locuitorilor din Căpud.

Proiectul capelei mortuare din satul Căpud, aparținător orașului Teiuș a iscat în repetate rânduri discuții și controverse în Consiliul Local din cauza a ceea ce s-a apreciat a fi costurile ridicate raportate la numărul redus de locuitori.

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