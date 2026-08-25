Focar de pestă porcină africană confirmat în județul vecin. Peste 10 localități, vizate de restricții
Focar de pestă porcină africană confirmat în județul vecin. Peste 10 localități, vizate de restricții
Un focar de pestă porcină africană a fost confirmat în județul Cluj, în apropiere de Turda. Virusul a fost depistat într-o exploatație, iar autoritățile au dispus deja măsuri pentru limitarea răspândirii bolii.
În total, 15 localități au fost incluse în zonele de protecție și supraveghere.
Confirmarea focarului datează din 21 august 2026, după ce testele de laborator au indicat prezența virusului pestei porcine africane prin analiza Real Time PCR, potrivit clujenii.ro.
Localitățile afectate focarul de pestă porcină africană
În jurul exploatației în care a fost depistată boala au fost stabilite două perimetre: zona de protecție, cu o rază de până la trei kilometri, și zona de supraveghere, care se întinde pe o rază de până la 10 kilometri. În zona de protecție au fost incluse localitățile Săndulești și Copăceni, aflate la aproximativ 1,3, respectiv 1,4 kilometri de exploatația afectată.
În acest perimetru se aplică restricții stricte. Porcii nu pot fi transportați sau deplasați fără aprobarea autorităților sanitar-veterinare, iar animalele domestice nu pot fi introduse sau scoase din exploatații fără autorizație, potrivit sursei citate. De asemenea, medicii veterinari vor monitoriza animalele din gospodăriile aflate în zona de protecție, prin efectuarea unor controale clinice. Zona de supraveghere, cu o rază de până la 10 kilometri în jurul focarului, cuprinde localitățile Turda, Tureni, Petreștii de Jos, Ceanu Mic, Cheia, Petreștii de Mijloc, Comșești, Mihai Viteazu, Deleni, Petreștii de Sus, Mărtinești, Cornești și Micești.
Și în aceste localități sunt instituite restricții privind circulația porcilor. Orice transport trebuie aprobat de autoritatea sanitar-veterinară, iar în primele șapte zile de la instituirea măsurilor, animalele nu pot fi introduse sau scoase din exploatații fără autorizație. Transporturile pot tranzita zona afectată în anumite condiții, însă fără opriri sau descărcări. De asemenea, autoritățile pot acorda derogări în cazul porcilor destinați sacrificării imediate, cu respectarea condițiilor stabilite. Măsurile vizează nu doar gospodăriile și exploatațiile din localitățile aflate în perimetrele de restricție, ci și fondurile cinegetice Hărcana, Ceanu Mare, Călărași, Moldovenești, Lita, Turda și Feleacu.
Autoritățile le recomandă crescătorilor de porci din zonele afectate să respecte cu strictețe indicațiile medicilor veterinari. Animalele nu trebuie transportate, vândute sau mutate fără documentele și aprobările necesare.
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