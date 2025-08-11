11-12 august 2025 | COD GALBEN de caniculă în Alba și alte județe: Temperaturi de până la 37 de grade și disconfort termic ridicat
11-12 august 2025 | COD GALBEN de caniculă în Alba și alte județe
Județul Alba este, de luni, 11 august 2025, ora 10.00, până marți, 12 august 2025, ora 10.00, sub incidența unei avertizări meteo Cod Galben de caniculă și disconfort termic ridicat. Noaptea de luni spre marți va fi una tropicală.
Potrivit meteorologilor, luni (11 august 2025), în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei și sudul Dobrogei continentale va ficaniculă șidisconfort termic ridicat.
Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade.
Minimele termice vor fi, în general, de 17…20 de grade, astfel că, pe arii restrânse vor caracteriza o noapte tropicală.
