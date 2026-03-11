10 septembrie devine Ziua Ţării Moţilor: Vot decisiv în Camera Deputaților

Actualitate

Deputaţii au votat instituirea zilei de 10 septembrie ca Ziua Ţării Moţilor

Plenul Camerei Deputaţilor a votat, miercuri, 11 martie 2026 un proiect de lege care prevede instituirea zilei de 10 septembrie ca Ziua Ţării Moţilor. Camera Deputaţilor este for decizional în acest caz, astfel că proiectul merge la promulgare.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea zilei de 10 septembrie ca Ziua Ţării Moţilor.

Foto: frescă din biserica parohiei Avram Iancu, protopopiatul Câmpeni,județul Alba.

Potrivit iniţiativei legislative, cu acest prilej autorităţile publice, autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile publice de cultură din ţară şi străinătate, precum şi organizaţiile aparţinând minorităţilor naţionale pot organiza activităţi culturale, sociale, educative şi artistice prin care să fie promovate istoria, tradiţiile, obiceiurile şi patrimoniul cultural al Ţării Moţilor.

Propunerea a fost depusă în Parlament de 49 deputaţi şi senatori, de la PSD, PNL, AUR şi a trecut de votul Senatului în noiembrie 2025.

Iniţiatorii arată că data de 10 septembrie este deja, de zeci de ani, momentul de apogeu al Serbărilor Naţionale de la Ţebea din judeţul Hunedoara, locul de odihnă veşnică al eroului naţional.

”Mormântul lui Avram Iancu se află lângă „Gorunul lui Horea”, un spaţiu sacru pentru români, ce leagă simbolic lupta lui Horea, Cloşca şi Crişan din 1784 cu idealurile paşoptiste. Serbările Naţionale sunt organizate anual de autorităţi locale, judeţene şi centrale, cu participarea a mii de oameni, oficialităţi de stat, reprezentanţi ai bisericii şi societăţii civile”, subliniază parlamentarii.

Serbările de la Ţebea au devenit un reper fix în calendarul comemorărilor naţionale, comparabil cu alte momente simbolice precum Ziua Eroilor sau Ziua Unirii. Ele implică ceremonii militare, depuneri de coroane, slujbe religioase, discursuri publice, parade populare şi spectacole culturale, se mai afirmă în expunerea de motive, potrivit News.ro.

