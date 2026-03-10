10 martie 2026 | Trafic îngreunat pe Calea Moților din Alba Iulia, sectorul Kaufland-Micești: Lucrări de curățare a rigolei stradale

Trafic îngreunat pe Calea Moților din Alba Iulia, sectorul Kaufland-Micești: Lucrări de curățare a rigolei stradale

Pe strada Calea Moților din Alba Iulia, pe sectorul cuprins între Kaufland și Micești, se desfășoară, marți, 10 martie 2026, în intervalul orar 9.00 – 15.00, lucrări de curățare a rigolei stradale.

Din acest motiv, traficul rutier poate fi ușor îngreunat, a anunțat Claudiu Nemeș, director executiv al Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia.

„Vă rugăm să circulați cu atenție în zonă și să respectați indicațiile personalului aflat la fața locului.

Vă mulțumim pentru înțelegere!”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.

foto: Claudiu Nemeș / Facebook

