10 martie 2026 | Trafic îngreunat pe Calea Moților din Alba Iulia, sectorul Kaufland-Micești: Lucrări de curățare a rigolei stradale
Trafic îngreunat pe Calea Moților din Alba Iulia, sectorul Kaufland-Micești: Lucrări de curățare a rigolei stradale
Pe strada Calea Moților din Alba Iulia, pe sectorul cuprins între Kaufland și Micești, se desfășoară, marți, 10 martie 2026, în intervalul orar 9.00 – 15.00, lucrări de curățare a rigolei stradale.
Din acest motiv, traficul rutier poate fi ușor îngreunat, a anunțat Claudiu Nemeș, director executiv al Direcției Întreținere și Administrare Domeniu Public și Privat din cadrul Primăriei Municipiului Alba Iulia.
„Vă rugăm să circulați cu atenție în zonă și să respectați indicațiile personalului aflat la fața locului.
Vă mulțumim pentru înțelegere!”, au transmis reprezentanții Primăriei Alba Iulia.
foto: Claudiu Nemeș / Facebook
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Bărbat din Zlatna, REȚINUT de polițiști: Și-a bătut fosta parteneră de 26 de ani și a încălcat ordinul de protecție
Bărbat din Zlatna, REȚINUT de polițiști: Și-a bătut fosta parteneră de 26 de ani și a încălcat ordinul de protecție Un bărbat din Zlatna a fost reținut de polițiști după ce și-a bătut fosta parteneră de 26 de ani și a încălcat ordinul de protecție. Potrivit IPJ Alba, la data de 9 martie 2026, polițiștii […]
27 martie 2026 | Convocare Adunare Generală a membrilor Filialei CECCAR Alba. Ordinea de zi
27 martie 2026 | Convocare Adunare Generală a membrilor Filialei CECCAR Alba. Ordinea de zi Adunarea generală a membrilor CECCAR Filiala Alba va avea loc la sediul filialei, în data de 27.03.2026, orele 14.00, în sistem hibrid. Ordinea de zi este următoarea: 1. Raportul Consiliului filialei privind activitatea desfăşurată în anul 2025; 2. Execuția bugetului […]
FOTO | Roxana Deac, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, rezultate impresionante la Campionatul Național de Haltere Seniori: A obținut calificarea cu un total de 143 kg
Roxana Deac, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia, rezultate impresionante la Campionatul Național de Haltere Seniori: A obținut calificarea cu un total de 143 kg Roxana Deac, sportivă legitimată la CS Unirea Alba Iulia și elevă la LPS Alba Iulia, a obținut rezultate bune la Campionatul Național de Haltere Seniori (Cupa României + Calificări), […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Cum va fi VREMEA în România până în 6 aprilie 2026: Valori termice ridicate și precipitații, în special la munte, la început de Prier. Prognoza meteo pe 4 săptămâni, actualizată
Cum va fi VREMEA în România până în 6 aprilie 2026: Valori termice ridicate și precipitații, în special la munte,...
Mii de sesizări în câteva zile pe platforma „Fără hârtie”. Vicepremier: „Statul știe să se saboteze singur”
Mii de sesizări în câteva zile pe platforma „Fără hârtie”. Vicepremier: „Statul știe să se saboteze singur” Platforma online „Fără...
Știrea Zilei
Prebet Aiud, producătorul de prefabricate din beton din Alba, cifră de afaceri de 69,6 milioane lei în 2025, în creştere cu aproximativ 21,5% faţă de anul anterior
Prebet Aiud, producătorul de prefabricate din beton din Alba, cifră de afaceri de 69,6 milioane lei în 2025, în creştere...
Noua autobază de 12 milioane de euro de la Alba Iulia: Propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal, puse în consultare publică
Noua autobază de 12 milioane de euro de la Alba Iulia: Propunerile preliminare pentru Planul Urbanistic Zonal, puse în consultare...
Curier Județean
Bărbat din Zlatna, REȚINUT de polițiști: Și-a bătut fosta parteneră de 26 de ani și a încălcat ordinul de protecție
Bărbat din Zlatna, REȚINUT de polițiști: Și-a bătut fosta parteneră de 26 de ani și a încălcat ordinul de protecție...
27 martie 2026 | Convocare Adunare Generală a membrilor Filialei CECCAR Alba. Ordinea de zi
27 martie 2026 | Convocare Adunare Generală a membrilor Filialei CECCAR Alba. Ordinea de zi Adunarea generală a membrilor CECCAR...
Politică Administrație
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie să rămână o prioritate europeană
Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia va continua să fie finanțat cu fonduri europene. Victor Negrescu: Investițiile în sănătate trebuie...
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026
AUR scade sub pragul de 40%: Cum stau PSD și PNL. Sondaj INSCOP realizat în perioada 2-6 martie 2026 Conform...
Opinii Comentarii
10 martie 1930: S-a născut Octavian Șchiau, întemeietorul studiilor filologice la Universitatea din Alba Iulia
10 martie 1930: S-a născut Octavian Șchiau, întemeietorul studiilor filologice la Universitatea din Alba Iulia Octavian Șchiau (n. 10 martie...
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în această zi
9 martie 2025: Sfinții 40 de Mucenici din Sevastia. Ce e bine și ce nu e bine să faci în...