10-12 august 2025 | Întrerupere MAJORĂ în furnizarea apei în Alba Iulia: Lucrări de remediere a unei avarii. Străzile afectate

10-12 august 2025 | Întrerupere MAJORĂ în furnizarea apei în Alba Iulia: Lucrări de remediere a unei avarii

Compania de apă a anunțat că duminică, 10 august 2025 vor începe lucrări de remediere a avariei conductei de transport apă potabilă DN600 din municipiul Alba Iulia, în zona străzii Decebal.

Pentru a diminua disconfortul consumatorilor și a reduce cât mai mult zona afectată de întreruperea furnizării apei potabile, operatorul a mobilizat o echipă de lucru pregătită să realizeze intervenția într-o singură etapă.

Lucrările vor începe la ora 23.00 și se estimează că vor dura aproximativ 48 de ore, având în vedere complexitatea acestora.

Pe durata lucrărilor se va întrerupe furnizarea apei potabile pe străzile Octavian Goga, Miron Costin, Dimitrie Cantemir, Traian, Basarabiei, Mihai Viteazul, Piața Națiunii, Nicolae Titulescu, Decebal, Nicolae Bălcescu, Bucovinei, Calea Moților (tronson Doinei-Ardealului), Vasile Alecsandri și Henri Coandă.

„Menționăm că, pe parcursul lucrărilor, pot apărea situații neprevăzute, motiv pentru care zonele afectate și termenul estimat de finalizare se pot modifica. Vom comunica în timp real orice schimbare apărută.

Rugăm locuitorii să își asigure rezervele necesare de apă pentru intervalul menționat.

La reluarea furnizării, cât și pe parcursul desfășurării lucrărilor pot exista depășiri ale parametrului turbiditate, în acest caz, recomandăm utilizarea apei doar în scopuri menajere.

Eventualele perturbații, precum și zonele în care apar acestea trebuie semnalate imediat la numarul de telefon: 0258 – 834 501, Dispeceratului Alba Iulia la numărul de telefon: 0258-810 463/ 0723 212.647, în vederea intervenției”, au precizat reprezentanții companiei de apă.

