10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară. Maxime între 33 și 37 de grade și nopți tropicale. Cod portocaliu în vest
10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară. Maxime între 33 și 37 de grade și nopți tropicale. Cod portocaliu în vest
ANM a emis sâmbătă noi atenționări cod galben și portocaliu de caniculă, valabile în Alba și alte județe din țară. Astfel, în intervalul 10-11 august, maximele se vor situa între 33-37 de grade Celsius, iar nopțile vor fi tropicale.
Citește și: Cum va fi VREMEA până în 1 septembrie 2025: România, împărțită între caniculă, ploi, vijelii și grindină. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni
COD PORTOCALIU 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10
Duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi de 37…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.
COD GALBEN 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10
Duminică (10 august), local în Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Valuri de căldură și temperaturi record: Iulie 2025, în topul celor mai fierbinți luni din istorie
Criza climatică se adâncește: Iulie 2025 urcă pe locul trei în clasamentul lunilor iulie caniculare Luna iulie 2025 a fost a treia cea mai caldă lună iulie înregistrată vreodată la nivel global, potrivit datelor publicate joi de Serviciul Copernicus privind Schimbările Climatice (C3S), observatorul climatic al Uniunii Europene. Potrivit experților, această lună a fost marcată […]
Profesorul Cristian Păun despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „E normal să NU poată fi retrasă toată suma o dată. Adică tu, în mod normal, lună de lună ar trebui să beneficiezi de niște sume de acolo”
Profesorul Cristian Păun despre modificările la Pilonul 2 de pensii: „E normal să NU poată fi retrasă toată suma o dată. Adică tu, în mod normal, lună de lună ar trebui să beneficiezi de niște sume de acolo” Este normal să nu poată fi retrasă toată suma o dată, este de părere profesorul originar din […]
PENSII 2025 | „Mica recalculare” anunțată cu surle și trâmbițe de Guvern, NEONORATĂ. Un milion de pensionari rămân fără banii promiși
PENSII 2025 | „Mica recalculare” anunțată cu surle și trâmbițe de Guvernul Bolojan, NEONORATĂ. Un milion de pensionari rămân fără banii promiși Promisiunea de recalculare a pensiilor sau „mica recalculare” cum a fost denumită nu va fi onorată. Un milion de pensionari rămân fără banii promiși de Guvern. Statul nu mai are bani pentru vârstnici, […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară. Maxime între 33 și 37 de grade și nopți tropicale. Cod portocaliu în vest
10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară. Maxime între 33 și 37...
Valuri de căldură și temperaturi record: Iulie 2025, în topul celor mai fierbinți luni din istorie
Criza climatică se adâncește: Iulie 2025 urcă pe locul trei în clasamentul lunilor iulie caniculare Luna iulie 2025 a fost...
Știrea Zilei
Incident GRAV în gara Blaj: Două fetițe de 9 și 12 ani, rănite în trenul Mangalia-Cluj Napoca, de un geam care a căzut în vagonul unde se aflau
Incident GRAV în gara Blaj: Două fetițe de 9 și 12 ani, rănite în trenul Mangalia-Cluj Napoca, de un geam...
VIDEO | Parada portului popular la Festivalul Internațional de Folclor Aiud 2025: Participă 300 de artiști din 10 țări de pe 3 continente
Parada portului popular la Festivalul Internațional de Folclor Aiud 2025: Participă 300 de artiști din 10 țări de pe 3...
Curier Județean
9-10 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră
9-10 august 2025 | Radare de WEEKEND în județul Alba: Drumurile monitorizate de Poliția Rutieră Inspectoratul de Poliție Județean Alba...
FOTO | Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată de o mașină în timp ce traversa șoseaua prin loc nepermis
Cum a avut loc accidentul de pe DN 74, de la Șard: O minoră de 12 ani, din Ighiu, acroșată...
Politică Administrație
FOTO | Asfalt proaspăt pe două străzi mici din comuna Ciugud: „Vor oferi de acum cele mai bune condiții de trafic”
Asfalt proaspăt pe două străzi mici din Ciugud La Ciugud, s-a simțit, joi, 7 august 2025, „parfumul” de asfalt proaspăt...
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia: Lucrările au fost recepționate
Rețele de apă și canalizare pe 15 străzi din cartierul Orizont din Alba Iulia Luni, 4 august 2025, au fost...
Opinii Comentarii
9 august – Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor
9 august – Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor Ziua internațională a grădinilor zoologice și a parcurilor este...
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani
8 august – Ziua Internaţională a Pisicii. Curiozități despre prietenii blănoși care ne bucură viața de peste 9.000 de ani...