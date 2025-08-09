Rămâi conectat

10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte zone din țară. Maxime între 33 și 37 de grade și nopți tropicale. Cod portocaliu în vest

Ioana Oprean

Publicat

acum 26 de secunde

în

ANM a emis sâmbătă noi atenționări cod galben și portocaliu de caniculă, valabile în Alba și alte județe din țară. Astfel, în intervalul 10-11 august, maximele se vor situa între 33-37 de grade Celsius, iar nopțile vor fi tropicale.

Citește și: Cum va fi VREMEA până în 1 septembrie 2025: România, împărțită între caniculă, ploi, vijelii și grindină. PROGNOZA METEO de la ANM pentru următoarele 4 săptămâni

COD PORTOCALIU 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10

Duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi de 37…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

COD GALBEN 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10

Duminică (10 august), local în Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.

