10-11 august 2025 | COD GALBEN de CANICULĂ în Alba și alte județe din țară: Maxime de 37 de grade și nopți tropicale. Cod portocaliu în alte zone
ANM a emis vineri dimineața noi avertizări cod galben și portocaliu de caniculă, valabile în Alba și alte județe din țară. Maximele urca până la 37 de grade, iaer nopțile vor fi tropicale.
COD PORTOCALIU 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10
Duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți și Dolj unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi de 38…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.
COD GALBEN 10 august, ora 10 – 11 august, ora 10
Duminică (10 august), în Maramureș, vestul Transilvaniei, nordul și estul Olteniei, în Muntenia, sudul Moldovei și partea continentală a Dobrogei se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge sau va depăși pragul critic de 80 de unități.
Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală.
Luni (11 august), canicula și disconfortul termic vor persista în sud-vestul și sudul țării.
