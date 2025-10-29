1 noiembrie | Târgul de toamnă ,,City Farm” la Funky Farmhouse: Haine, accesorii, jucării și produse handmade. Zonă specială unde cei mici devin ,,mici antreprenori”

Târgul de toamnă ,,City Farm” la Funky Farmhouse: Haine, accesorii, jucării și produse handmade. Zonă specială unde cei mici devin ,,mici antreprenori”

Târgul de toamnă ,,City Farm” la Funky Farmhouse o să aibă loc pe data de 1 noiembrie de la ora 10:00 la Funky Farmhouse, str. Livezii nr. 35 E, Alba Iulia.

Doritorii vor găsi haine și accesorii, jucării, produse handmade, bunătăți de sezon, dar și o zonă specială „Mini Market Kids”, unde copiii devin mici antreprenori.

,,Te invităm la o zi de toamnă cu vreme frumoasă, muzică, voie bună și produse locale!

Intrarea este liberă – vino cu familia și prietenii să te bucuri de o zi autentică, plină de culoare și atmosferă de târg!

Informații și înscrieri expozanți: 0757 864 450”, au transmis organizatorii.

