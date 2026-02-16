Curier Județean

1 martie 2026 | „Sărbătoarea Primăverii”, eveniment dedicat doamnelor și domnișoarelor, la Aiud: Cine este invitatul special

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 7 minute

în

De

„Sărbătoarea Primăverii”, eveniment dedicat doamnelor și domnișoarelor, la Aiud: Cine este invitatul special

Doamnele și domnișoarele sunt invitate să celebreze începutul primăverii la Aiud printr-un eveniment special, plin de emoție, organizat de Primăria și Consiliul Local Aiud.

Artistul surpriză este Cătălin Crișan, care va susține un recital dedicat primăverii și celor mai frumoase momente.

Evenimentul va avea loc la Restaurant Luk, duminică, 1 martie 2026, de la ora 17.00.

Biletele sunt gratuite și pot fi ridicate vineri, 27 februarie, începând cu ora 12:00, de la sediul Primăriei Aiud, în limita locurilor disponibile, pe principiul „primul venit, primul servit”.

Fiecare persoană poate ridica doar un voucher, făcând dovada domiciliului în Aiud sau localitățile componente.

N u se vor accepta liste de persoane și nu se va oferi mai mult de un voucher de persoană.

„Vă așteptăm cu drag să întâmpinăm primăvara împreună!”, au transmis reprezentanții Primăriei Aiud.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

ITM Alba: AMENZI de 11.500 de lei și 36 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 9-13 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

16 februarie 2026

De

ITM Alba: AMENZI de 11.500 de lei și 36 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 9-13 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii În perioada 9-13 februarie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 11.500 lei și au acordat 36 de avertismente în urma controalelor efectuate. Prin Programul cadru de […]

Citește mai mult

Curier Județean

Dosar penal pentru un bărbat de 48 de ani, din Blaj: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0.62 mg/l, iar la spital a refuzat recoltarea de mostre biologice

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

16 februarie 2026

De

Dosar penal pentru un bărbat de 48 de ani, din Blaj: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0.62 mg/l, iar la spital a refuzat recoltarea de mostre biologice Un bărbat de 48 de ani, din Blaj, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști la volan cu o […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Tânăr de 21 de ani, din Blaj, REȚINUT după ce a furat două sticle de alcool din casa unui vârstnic. Este cercetat și pentru alte infracțiuni similare

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

16 februarie 2026

De

Tânăr de 21 de ani, din Blaj, REȚINUT după ce a furat două sticle de alcool din casa unui vârstnic Un tânăr de 21 de ani din municipiul Blaj a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind cercetat pentru furt calificat, după ce ar fi pătruns în locuința unui bărbat de 73 de […]

Citește mai mult