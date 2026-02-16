1 martie 2026 | „Sărbătoarea Primăverii”, eveniment dedicat doamnelor și domnișoarelor, la Aiud: Cine este invitatul special

„Sărbătoarea Primăverii”, eveniment dedicat doamnelor și domnișoarelor, la Aiud: Cine este invitatul special

Doamnele și domnișoarele sunt invitate să celebreze începutul primăverii la Aiud printr-un eveniment special, plin de emoție, organizat de Primăria și Consiliul Local Aiud.

Artistul surpriză este Cătălin Crișan, care va susține un recital dedicat primăverii și celor mai frumoase momente.

Evenimentul va avea loc la Restaurant Luk, duminică, 1 martie 2026, de la ora 17.00.

Biletele sunt gratuite și pot fi ridicate vineri, 27 februarie, începând cu ora 12:00, de la sediul Primăriei Aiud, în limita locurilor disponibile, pe principiul „primul venit, primul servit”.

Fiecare persoană poate ridica doar un voucher, făcând dovada domiciliului în Aiud sau localitățile componente.

N u se vor accepta liste de persoane și nu se va oferi mai mult de un voucher de persoană.

„Vă așteptăm cu drag să întâmpinăm primăvara împreună!”, au transmis reprezentanții Primăriei Aiud.

