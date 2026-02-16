1 martie 2026 | „Sărbătoarea Primăverii”, eveniment dedicat doamnelor și domnișoarelor, la Aiud: Cine este invitatul special
„Sărbătoarea Primăverii”, eveniment dedicat doamnelor și domnișoarelor, la Aiud: Cine este invitatul special
Doamnele și domnișoarele sunt invitate să celebreze începutul primăverii la Aiud printr-un eveniment special, plin de emoție, organizat de Primăria și Consiliul Local Aiud.
Artistul surpriză este Cătălin Crișan, care va susține un recital dedicat primăverii și celor mai frumoase momente.
Evenimentul va avea loc la Restaurant Luk, duminică, 1 martie 2026, de la ora 17.00.
Biletele sunt gratuite și pot fi ridicate vineri, 27 februarie, începând cu ora 12:00, de la sediul Primăriei Aiud, în limita locurilor disponibile, pe principiul „primul venit, primul servit”.
Fiecare persoană poate ridica doar un voucher, făcând dovada domiciliului în Aiud sau localitățile componente.
N u se vor accepta liste de persoane și nu se va oferi mai mult de un voucher de persoană.
„Vă așteptăm cu drag să întâmpinăm primăvara împreună!”, au transmis reprezentanții Primăriei Aiud.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
ITM Alba: AMENZI de 11.500 de lei și 36 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 9-13 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 11.500 de lei și 36 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 9-13 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii În perioada 9-13 februarie 2026, inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi în valoare de 11.500 lei și au acordat 36 de avertismente în urma controalelor efectuate. Prin Programul cadru de […]
Dosar penal pentru un bărbat de 48 de ani, din Blaj: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0.62 mg/l, iar la spital a refuzat recoltarea de mostre biologice
Dosar penal pentru un bărbat de 48 de ani, din Blaj: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0.62 mg/l, iar la spital a refuzat recoltarea de mostre biologice Un bărbat de 48 de ani, din Blaj, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști la volan cu o […]
VIDEO | Tânăr de 21 de ani, din Blaj, REȚINUT după ce a furat două sticle de alcool din casa unui vârstnic. Este cercetat și pentru alte infracțiuni similare
Tânăr de 21 de ani, din Blaj, REȚINUT după ce a furat două sticle de alcool din casa unui vârstnic Un tânăr de 21 de ani din municipiul Blaj a fost reținut pentru 24 de ore de polițiști, fiind cercetat pentru furt calificat, după ce ar fi pătruns în locuința unui bărbat de 73 de […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Educaţia media şi digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în învăţământul preuniversitar: Ce ar urma să învețe elevii. Proiect
Educaţia media şi digitală ar putea deveni disciplină obligatorie în învăţământul preuniversitar: Ce ar urma să învețe elevii. Proiect Un...
16-19 februarie 2026 | COD GALBEN de vreme rea în Alba și alte zone din țară: Răcire, precipitații mixte, strat de zăpadă, vânt și viscol, până joi
16-19 februarie 2026 | COD GALBEN de vreme rea în Alba și alte zone din țară: Răcire, precipitații mixte, strat...
Știrea Zilei
Primarul din Alba Iulia explică de ce este necesar împrumutul de până la 30 de milioane de euro prin emiterea de obligațiuni municipale: „Este o decizie strategică”
Primarul din Alba Iulia explică de ce este necesar împrumutul de până la 30 de milioane de euro prin emiterea...
ACCIDENT rutier DN14A: Un șofer din Alba s-a răsturnat în afara carosabilului. O fetiță de 9 ani și o femeie au ajuns la spital
ACCIDENT rutier DN14A: Un șofer din Alba s-a răsturnat în afara carosabilului. O fetiță de 9 ani și o femeie...
Curier Județean
1 martie 2026 | „Sărbătoarea Primăverii”, eveniment dedicat doamnelor și domnișoarelor, la Aiud: Cine este invitatul special
„Sărbătoarea Primăverii”, eveniment dedicat doamnelor și domnișoarelor, la Aiud: Cine este invitatul special Doamnele și domnișoarele sunt invitate să celebreze...
ITM Alba: AMENZI de 11.500 de lei și 36 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 9-13 februarie 2026: Ce nereguli au descoperit inspectorii
ITM Alba: AMENZI de 11.500 de lei și 36 de avertismente date firmelor din județ, în perioada 9-13 februarie 2026:...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic partid de pe scena politică!
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic...
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de...
Opinii Comentarii
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă. Ce nu este bine să faci în această perioadă
Tradiții și obiceiuri în Săptămâna Albă Începând cu 20 februarie, creştinii ortodocşi intră în Săptămâna Albă sau ”Săptămâna brânzei”. În...
Mesaje amuzante de Valentine`s Day. MESAJELE care aduc ZÂMBETUL pe buzele PERSOANEI IUBITE
Mesaje haioase de Valentine`s Day 2026 • Texte şi declaraţii de dragoste amuzante de ziua îndrăgostiţilor Simțul umorului a fost...