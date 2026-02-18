1 martie 2026 | Prima ediție a Balului Caritabil Maltez, la Blaj: Eveniment pentru sprijinirea activităților educaționale ale copiilor și tinerilor cu dizabilități. Cum se fac înscrieri și rezervări
Prima ediție a Balului Caritabil Maltez, la Blaj: Eveniment pentru sprijinirea activităților educaționale ale copiilor și tinerilor cu dizabilități
Serviciul de Ajutor Maltez Filiala Blaj va organiza prima ediția a Balului Caritabil Maltez.
Este vorba de un eveniment special organizat pentru sprijinirea activităților educaționale ale copiilor și tinerilor cu dizabilități, beneficiari ai celor două centre de zi ale asociației.
Balul Caritabil Maltez de la Blaj va avea loc duminică, 1 martie 2026, începând cu ora 16.00.
Evenimentul va fi găzduit Pensiunea „La Vie” din Blaj.
Pentru participare se plătește o contribuție de 250 de lei de persoană.
„Vă așteptăm cu drag să fiți alături de noi!
Pentru înscrieri și rezervări sunați la telefon 0742125868 până la data de 23 februarie 2026”, au transmis organizatorii.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
