1 martie 2026 | Acces gratuit tuturor doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei de 1 martie la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia
Doamnele și domnișoarele vor avea acces gratuit, duminică, 1 martie 2026, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, cu ocazia Mărțișorului.
Reprezentanții Muzeului Național al Unirii Alba Iulia au anunțat că, pentru a marca începutul primăverii, toate vizitatoarele vor putea intra gratuit și vor avea ocazia să descopere expoziițiile și colecțiile instituției într-o atmosferă specială.
,,În atenția vizitatorilor, duminică, 1 martie 2026, acces gratuit pentru doamne și domnișoare.
Cu ocazia zilei de 1 martie, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia oferă acces gratuit tuturor doamnelor și domnișoarelor.
Vă invităm să sărbătoriți începutul primăverii alături de noi și să descoperiți expozițiile și colecțiile muzeului într-o atmosferă specială”, se arată în mesajul publicat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.
