Curier Județean

1 martie 2026 | Acces gratuit tuturor doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei de 1 martie la Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Bogdan Ilea

Publicat

acum 53 de minute

în

De

1 martie 2026 | Acces gratuit tuturor doamnelor și domnișoarelor cu ocazia zilei de 1 martie la  Muzeul Național al Unirii Alba Iulia

Doamnele și domnișoarele vor avea acces gratuit, duminică, 1 martie 2026, la Muzeul Național al Unirii din Alba Iulia, cu ocazia Mărțișorului.

Reprezentanții Muzeului Național al Unirii Alba Iulia au anunțat că, pentru a marca începutul primăverii, toate vizitatoarele vor putea intra gratuit și vor avea ocazia să descopere expoziițiile și colecțiile instituției într-o atmosferă specială.

,,În atenția vizitatorilor,  duminică, 1 martie 2026, acces gratuit pentru doamne și domnișoare.

Cu ocazia zilei de 1 martie, Muzeul Național al Unirii Alba Iulia oferă acces gratuit tuturor doamnelor și domnișoarelor.

Vă invităm să sărbătoriți începutul primăverii alături de noi și să descoperiți expozițiile și colecțiile muzeului într-o atmosferă specială”, se arată în mesajul publicat de Muzeul Național al Unirii Alba Iulia.

