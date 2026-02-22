Curier Județean

1 martie 2026 | 500 de doamne și domnișoare se vor bucura de evenimentul „Sărbătoarea Primăverii” 2026 de la Aiud

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

în

De

500 de doamne și domnișoare se vor bucura de evenimentul „Sărbătoarea Primăverii” 2026 de la Aiud

500 de doamne și domnișoare se vor bucura, pe 1 martie 2026, de la ora 17.00, de evenimentul „Sărbătoarea Primăverii” de la Aiud. 

La fel ca anul trecut, numărul de bilete a fost suplimentat cu 150.

„”Sărbătoarea Primăverii” este un eveniment cu tradiție, dedicat doamnelor Aiudului, în ajunul primăverii.
Mulțumim Restaurant Luk Aiud, care, la fel ca în fiecare an, susține acest eveniment și oferă gratuit sala și protocolul necesar pentru desfășurarea în cele mai bune condiții.
Invitatul special din acest an este îndrăgitul interpret Cătălin Crișan, iar onorariul său, în valoare de 12.500 de lei, este achitat din bugetul Primăriei”, au precizat reprezentanții Primăriei Aiud.

