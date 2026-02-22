1 martie 2026 | 500 de doamne și domnișoare se vor bucura de evenimentul „Sărbătoarea Primăverii” 2026 de la Aiud
500 de doamne și domnișoare se vor bucura de evenimentul „Sărbătoarea Primăverii” 2026 de la Aiud
500 de doamne și domnișoare se vor bucura, pe 1 martie 2026, de la ora 17.00, de evenimentul „Sărbătoarea Primăverii” de la Aiud.
La fel ca anul trecut, numărul de bilete a fost suplimentat cu 150.
