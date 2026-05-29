1 iunie 2026 | Ziua Copilului, sărbătorită alături de jandarmii din Alba, în Piața Cetății: Jocuri interactive, activități recreative și surprize pentru cei mici

Ioana Oprean

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba va fi prezent luni, 1 iunie, în intervalul orar 12:00 – 16:00, în Piața Cetății din municipiul Alba Iulia, pentru a petrece câteva ore alături de cei mici și de familiile acestora cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului.

Pe parcursul activității, copiii vor avea ocazia să descopere o parte din tehnica și materialele utilizate în misiuni, să vadă autospecialele din dotare și să îi cunoască pe câinii de serviciu ai unității. Totodată, vor fi pregătite jocuri interactive, activități recreative și surprize menite să aducă zâmbete și voie bună celor prezenți.

,,Ne dorim ca această întâlnire să le ofere copiilor o experiență plăcută și posibilitatea de a interacționa într-un mod direct și prietenos cu jandarmii.

Îi invităm pe toți copiii, alături de părinți și bunici, să ni se alăture pentru a sărbători împreună copilăria, într-o atmosferă plină de energie, distracție și momente frumoase.

Vă așteptăm cu drag în Piața Cetății!”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Alba.

FOTO | Performanțe extraordinare pentru doi elevi de la Colegiul Național „Lucian Blaga" Sebeș: O medalie de aur și una de bronz la Olimpiada de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor

Performanțe extraordinare pentru doi elevi de la Colegiul Național „Lucian Blaga" Sebeș: Două medalii de aur și una de bronz la Olimpiada de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor Olimpiada de Tehnologia Informației și a Comunicațiilor (TIC) a avut loc în perioada 26-29 mai 2026, în municipiul Satu Mare. Evenimentul a reunit elevi specialiști în tehnologie […]

Curier Județean

31 mai – 1 iunie 2026 | Restricții de circulație la Sebeș cu ocazia desfășurării evenimentului „Sărbătoarea Copilăriei la Sebeș": Zonele afectate

Restricții de circulație la Sebeș cu ocazia desfășurării evenimentului „Sărbătoarea Copilăriei la Sebeș": Zonele afectate  Pe mai multe tronsoane din Sebeș urmează să fie implementate restricții de circulație, în perioada 31 mai – 1 iunie 2026, cu ocazia desfășurării evenimentului „Sărbătoarea Copilăriei la Sebeș". Primăria Municipiului Sebeș informează cetățenii că, în perioada 31.05.2026-01.06.2026, cu ocazia […]

Curier Județean

31 mai-1 iunie 2026 | RESTRICȚII de circulație în Alba Iulia pentru desfășurarea unei competiții de ciclism

RESTRICȚII de circulație în Alba Iulia pentru desfășurarea unei competiții de ciclism Pentru buna desfășurare a concursului de ciclism pe șosea pentru copii „Trofeul Alba Iulia", în perioada 31 mai – 1 iunie 2026 vor fi instituite restricții temporare de circulație în mai multe zone din municipiul Alba Iulia. Iată care sunt restricțiile de trafic […]

