1 iunie 2026 | Ziua Copilului, sărbătorită alături de jandarmii din Alba, în Piața Cetății: Jocuri interactive, activități recreative și surprize pentru cei mici

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba va fi prezent luni, 1 iunie, în intervalul orar 12:00 – 16:00, în Piața Cetății din municipiul Alba Iulia, pentru a petrece câteva ore alături de cei mici și de familiile acestora cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului.

Pe parcursul activității, copiii vor avea ocazia să descopere o parte din tehnica și materialele utilizate în misiuni, să vadă autospecialele din dotare și să îi cunoască pe câinii de serviciu ai unității. Totodată, vor fi pregătite jocuri interactive, activități recreative și surprize menite să aducă zâmbete și voie bună celor prezenți.

,,Ne dorim ca această întâlnire să le ofere copiilor o experiență plăcută și posibilitatea de a interacționa într-un mod direct și prietenos cu jandarmii.

Îi invităm pe toți copiii, alături de părinți și bunici, să ni se alăture pentru a sărbători împreună copilăria, într-o atmosferă plină de energie, distracție și momente frumoase.

Vă așteptăm cu drag în Piața Cetății!”, au transmis reprezentanții Jandarmeriei Alba.

