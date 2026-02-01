Actualitate

1 februarie 2026 | 9 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: 83 de persoane salvate de pe munte la nivel național

Lucian Dărămuș

Publicat

acum o oră

în

De

9 apeluri pentru Salvamont Alba în ultimele 24 de ore: 83 de persoane salvate de pe munte la nivel național

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Național Salvamont s-au primit 83 de apeluri prin care se solicita intervenția de urgență a salvamontiștilor, a transmis Salvamont România în dimineața zilei de duminică, 1 februarie 2026.

Cele mai multe apeluri (14) au fost, însă, pentru Salvamont Lupeni.

S-au mai primit apeluri pentru Salvamont Sinaia (9), Salvamont Cluj și Salvamont Municipiul Brașov (câte 6), Salvamont Gorj și Salvamont Suceava (câte 5), Salavamont Bihor, Salvamont Județul Brașov, Salvamont Caraș Severin-Muntele Mic și Salvamont Maramureș (câte 4), Salvamont Mureș, Salvamont Neamț și Salvamont Voineasa (câte 3), Salvamont Harghita și Salvamont Vatra Dornei (câte 2).

În cazul acestor intervenții au fost salvate 83 de persoane. Dintre acestea, 21 de persoane au fost transportate cu Ambulanțele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu mașinile aparținătorilor.

S-au primit și 42 de apeluri prin care se solicitau sfaturi și informații despre diferite trasee turistice din zona montană.

„Echipele Salvamont România vă îndeamnă la prudență și responsabilitate în derularea activităților montane și vă invită să le fiți alături în campania de reducere a numărului de accidente montane.

Vă dorim o zi frumoasă pe cărări de munte!”, a precizat Salavamont România.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

