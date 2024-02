1 februarie: 176 de ani de la nașterea lui Sava Henția: Muzeul Municipal „Ioan Raica”, deține una dintre cele mai importante colecții de tablouri semnate de pictor

Astăzi se împlinesc 176 de ani de la nașterea lui Sava Henţia, cel mai important pictor român originar din zona Sebeşului. Centrul Cultural „Lucian Blaga” din Sebeș, prin Muzeul Municipal „Ioan Raica”, deține una dintre cele mai importante colecții de tablouri semnate de Sava Henţia, care numără 46 de lucrări, toate aceste opere fiind reprezentative pentru activitatea sa între anii 1871 şi 1902.

Născut la 1 februarie 1848, la Sebeşel, jud. Alba, Sava Henția a fost un pictor realist, grafician, muralist şi ilustrator de carte, recunoscut mai ales pentru contribuţia sa remarcabilă la arta documentară, el fiind şi un subtil desenator şi colorist. Cu toate acestea, este cunoscut mai ales ca portretist, portretele sale, multe dintre ele ale unor sebeşeni, ca: doctorul oculist Krasser (1886), protopopul Ioan Tipeiu şi soţia sa Ecaterina (1896), dar şi ale unor personalităţi ale epocii, precum Virgil Cioflec (1900), ministrul Vernescu şi soţia sa (1875), consacrându-l ca maestru al acestui gen.

Între 1865 şi 1870, Sava Henția a studiat la Şcoala de Belle Arte din Bucureşti, avându-i ca profesori pe Gheorghe Tattarescu şi Theodor Aman, iar după absolvire, a beneficiat de o bursă la École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de la Paris, unde l-a avut ca îndrumător pe pictorul Alexandre Cabanel. Ajuns în capitala Franței în anul 1871, Sava Henția a lucrat cu frenezie, realizând atât portrete, care-i aduceau venituri în completarea celor provenind din bursa acordată de statul român, cât și lucrări din alte genuri ale picturii, în 1872 și 1873 fiind acceptat să expună în cadrul celebrului Salon Oficial de la Paris.

La scurt timp după întoarcerea în țară, s-a căsătorit cu Irma Potoczki, pe care o cunoscuse în satul natal, Sebeșel, stabilindu-se, ulterior, în capitala României, unde, începând din anul 1875, a activat ca profesor de desen şi caligrafie la Azilul „Elena Doamna”.

A participat la Războiul de Independență (1877-1878), în calitate de „pictor de front”, alături de Nicolae Grigorescu, George Demetrescu Mirea şi Carol Popp de Szathmári, realizând numeroase desene și uleiuri care au ca tematică acest război, dar și scene din spatele frontului, lucrări care au fost achiziționate pentru colecția regală.

Întors de pe front, Sava Henția și-a reluat activitatea didactică și a continuat să picteze influențat de noile tehnici artistice pe care tocmai le descoperise, temele abordate diversificându-se, iar paleta devenindu-i mai luminoasă. Ca recunoaștere pentru activitatea sa artistică, a fost recompensat în două rânduri cu Medalia „Bene Merenti” clasa a II-a.

A murit în anul 1904, la București, lăsând în urma sa o operă bogată (peste 500 de portrete, compoziții istorice, peisaje, naturi statice etc.) rezultatul unei activități artistice diverse şi susținute.

Muzeul Municipal „Ioan Raica” din Sebeş deține una dintre cele mai importante colecții de tablouri semnate de Sava Henţia, care numără 46 de lucrări, toate aceste opere fiind reprezentative pentru activitatea sa între anii 1871 şi 1902. Cum pictorul nu are o casă memorială la Sebeşel, satul său natal şi, în condițiile în care muzeul din Sebeş are cea mai însemnată colecție de lucrări semnate de el din zonă, considerăm că instituția noastră a devenit cea de-a doua casă a sa, un spațiu dedicat artei, în care opera lui poate fi cunoscută și admirată. De asemenea, muzeul continuă să valorifice și să promoveze atât opera, cât și memoria acestui maestru al penelului, și cu atât mai mult în acest an, când se împlinesc 120 de ani de la moartea sa, prin evenimente care vor fi organizate în perioada următoare, dar și prin facilități acordate periodic la vizitarea expoziției. Este anul „Sava Henția” la Muzeul Municipal „Ioan Raica” Sebeș! Vă invităm să-i descoperiți opera lui Sava Henția și să vă delectați cu frumusețea lucrărilor sale!

