1-2 iunie 2026 | COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe, extins ca durată: Creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor pe anumite cursuri de apă, existând riscul depășirii cotelor de atenție

COD GALBEN de INUNDAȚII în Alba și alte județe, extins ca durată: Creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor pe anumite cursuri de apă, existând riscul depășirii cotelor de atenție

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis, luni, 1 iunie 2026, o nouă avertizare hidrologică de Cod Galben valabilă în perioada 1 iunie 2026, ora 14:00 – 2 iunie 2026, ora 24:00, pentru mai multe bazine hidrografice din România, ca urmare a precipitațiilor prognozate și a condițiilor hidrometeorologice actuale.

Specialiștii avertizează că, în intervalul menționat, sunt posibile scurgeri importante de apă pe versanți, torenți și pâraie, precum și formarea unor viituri rapide pe râurile mici, cu efecte locale de inundații. De asemenea, se așteaptă creșteri semnificative ale debitelor și nivelurilor pe anumite cursuri de apă, existând riscul depășirii cotelor de atenție.

Avertizarea vizează râuri din bazinele hidrografice Iza, Tur, Someș, Crasna, Barcău, Crișul Repede, Crișul Negru, Mureș, Jiu, Olt, Argeș, Ialomița, Siret și Prut, precum și numeroși afluenți ai acestora.

Cele mai expuse zone se află în județele Maramureș, Satu Mare, Bistrița-Năsăud, Cluj, Bihor, Sălaj, Arad, Harghita, Mureș, Alba, Brașov, Sibiu, Hunedoara, Mehedinți, Dolj, Gorj, Covasna, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Buzău, Vrancea, Vaslui și Galați.

Potrivit hidrologilor, începând din dimineața zilei de 2 iunie, de la ora 06:00, fenomenele vizate se vor extinde și în estul țării, afectând bazinele hidrografice Bârlad, afluenții Siretului inferior și ai Prutului inferior, în special pe teritoriul județelor Vaslui și Galați.

Autoritățile recomandă populației din zonele vizate să urmărească permanent informațiile oficiale și să evite deplasările în apropierea cursurilor de apă aflate sub avertizare. Totodată, sunt îndemnate să ia măsuri preventive pentru protejarea bunurilor și a gospodăriilor aflate în zone cu risc de inundare.

Hidrologii subliniază că fenomenele periculoase se pot manifesta și pe afluenți de ordin inferior sau pe cursuri de apă necadastrate din bazinele hidrografice menționate, chiar dacă acestea nu sunt evidențiate explicit pe harta avertizării.

COD GALBEN

În intervalul 01.06.2026 ora 14:00 – 02.06.2026 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Iza – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județul Maramureş), Tur – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județul Satu Mare), Someșul Mare – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județul Bistriţa Năsăud), Someșul Mic – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Bihor și Cluj), Someș – afluenții aferenți sectorului aval S.H. Dej (județele: Cluj, Sălaj, Maramureș și Satu Mare), Crasna (județele: Sălaj și Satu Mare), Barcău (județele: Sălaj și Bihor), Crişul Repede – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Cluj şi Bihor), Crişul Negru – bazin amonte S.H. Beiuş și afluenții aferenţi sectorului aval S.H. Beiuş (județele: Bihor și Arad), Mureş – bazin amonte S.H. Glodeni şi afluentii aferenti sectorului aval S.H. Glodeni – amonte confluenţă cu râul Arieş (județele: Harghita, Mureş şi Bistriţa Năsăud), Arieş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județele: Alba și Cluj), Târnava Mică – bazin amonte S.H. Sărățeni și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Sărățeni (județele: Harghita, Mureș și Alba), Târnava Mare – bazin amonte S.H. Odorheiu Secuiesc și afluenții aferenți sectorului aval S.H. Odorheiu Secuiesc (județele: Harghita, Mureș, Brașov, Sibiu și Alba), Mureş – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Târnava – amonte S.H. Brănişca (județele: Alba, Sibiu şi Hunedoara), Desnăţui – bazin amonte Ac. Fântânele (județele: Mehedinţi şi Dolj), Jiu – bazin amonte S.H. Sadu şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H Rovinari (județele: Hunedoara și Gorj), Gilort – bazin superior (județul Gorj), Motru – bazin amonte S.H. Broşteni şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Broşteni (județele: Gorj și Mehedinţi), Râul Negru (județele: Covasna și Braşov), Olt – afluenţii aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Şercaia – amonte Ac. Ioneşti (județele: Braşov, Sibiu, Vâlcea și Argeş), Olteţ – bazin superior (județele: Gorj și Vâlcea), Argeș – bazin superior, Dâmbovița – bazin superior (județele: Argeș și Dâmbovița), Ialomița – bazin amonte S.H. Târgoviște și afluenții aferenți sectorului aval S.H Târgoviște – amonte S.H. Siliștea Snagovului (județele: Dâmbovița, Prahova și Ilfov), Prahova – bazin superior și afluenți bazin mijlociu și inferior (județele: Prahova și Ialomița), Buzău – bazin amonte Ac. Siriu și afluenții aferenți sectorului aval Ac. Siriu – amonte S.H. Banița (județele: Brașov, Covasna, Buzău și Prahova), Râmnicu Sărat (județele: Vrancea și Buzău), Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (județul Vrancea).

În intervalul 02.06.2026 ora 06:00 – 02.06.2026 ora 24:00 pe râurile din bazinele hidrografice: Bârlad – afluenţii mici aferenţi sectorului aval S.H. Bârlad (județele: Vaslui şi Galaţi), Siret – afluenţii de stânga aferenţi sectorului aval S.H Lungoci (județul Galaţi), Prut – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Fălciu (județele: Vaslui şi Galaţi)

