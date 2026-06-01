VIDEO | Jocuri interactive, activități recreative și surprize pentru cei mici, organizate de jandarmii din Alba de Ziua Copilului 2026: Ce pot vedea copiii în Piața Cetății

Jocuri interactive, activități recreative și surprize pentru cei mici organizate de jandarmii din Alba de Ziua Copilului 2026: Ce pot vedea cei mici în Piața Cetății

Inspectoratul de Jandarmi Județean „Avram Iancu” Alba este prezent, astăzi, 1 iunie 2026, în intervalul orar 12:00 – 16:00, în Piața Cetății din municipiul Alba Iulia pentru a petrece câteva ore alături de cei mici și de familiile acestora cu ocazia Zilei Copilului.

Copiii prezenți au ocazia să descopere o parte din tehnica și materialele utilizate în misiuni, să vadă autospecialele din dotare și să îi cunoască pe câinii de serviciu ai unității.

Totodată, sunt pregătite jocuri interactive, activități recreative și surprize menite să aducă zâmbete și voie bună celor prezenți, au transmis reprezentanții I.J.J Alba.

,,Ne dorim ca această întâlnire să le ofere copiilor o experiență plăcută și posibilitatea de a interacționa într-un mod direct și prietenos cu jandarmii. Îi invităm pe toți copiii, alături de părinți și bunici, să ni se alăture pentru a sărbători împreună copilăria, într-o atmosferă plină de energie, distracție și momente frumoase.”, mai precizează sursa citată.

