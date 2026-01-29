Curier Județean

„Ziua Verde” a devenit o tradiție într-un oraș din Alba: Când va avea loc și în ce va consta următoarea ediție

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 2 ore

în

De

„Ziua Verde”, o tradiție într-un oraș din Alba: Când va avea loc și în ce va consta următoarea ediție

Evenimentul „Ziua Verde” își va consuma a zecea ediție, vineri, 30 ianuarie 2026, în orașul Cugir.

Cu această ocazie, pe parcursul zilei amintite, se vor pune în aplicare mai multe facilități în urbea de la poalele Drăganei.

Este vorba, înainte de toate, de transport public gratuit.

Pentru cetățenii care doresc să folosească autobuzele ca mijloc de transport local, acestea vor fi gratuite în această zi.

De asemenea, circulația va fi permisă exclusiv pietonilor și bicicliștilor pe strada Alexandru Sahia, pe tronsonul cuprins între Catedrală și Banca Transilvania.

Este vorba de o inițiativă menită să promoveze o comunitate sustenabilă și un oraș mai prietenos cu mediul.

„Ziua Verde” la Cugir este un eveniment marca Just Streets Cugir.

