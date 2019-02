Ziua Mondială a Cercetăşiei, celebrată sâmbătă, 23 februarie, la Muzeul Unirii

Organizaţia Naţională ”Cercetaşii României”, prin Centrul Local Axente Sever, celebrează Ziua Mondială a Cercetăşiei, sâmbătă, 23 februarie, începând cu ora 13.00, la Muzeul Național Unirii.

”22 Februarie pentru cercetașii din întreaga lume înseamnă Ziua Cercetașilor. O zi specială în care ne reamintim de ce suntem cercetași și cum contribuim în fiecare zi ca lumea să fie un pic mai bună. Există cercetași ai României în Alba Iulia de 25 de ani, astfel că ne-am propus să sărbătorim împreună pe 23 februarie. Întreaga comunitate de cercetași din Alba Iulia este invitată să ne viziteze la Muzeul Unirii, să ne cunoască și să se împrietenească cu noi”, au scris cercetașii Centrul Local Axente Sever pe pagina de Facebook.

Organizaţia Mondială a Mişcării Cercetăşeşti (World Organisation of the Scout Movement – WOSM), celebrează pe 22 februarie, an de an, Ziua Mondială a Cercetăşiei şi totodată îl aniversează pe Lordul englez Robert Baden Powell, fondatorul mişcării.

În România, sunt peste 6.500 de cercetaşi, organizaţi în 83 de filiale aflate în 31 de judeţe, ce derulează săptămânal activităţi în comunitate, sub îndrumarea atentă a 900 de voluntari adulţi.