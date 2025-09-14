Zeci de credincioși din Cistei au participat la sfințirea bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Parohia Greco-Catolică
Sâmbătă, 13 septembrie 2025, în satul Cistei, a avut loc Sfințirea bisericii „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Parohia Greco-Catolică Cistei, Protopopiatul Blaj, un eveniment de mare încărcătură spirituală pentru comunitatea de pe malul Târnavei.
Slujba de sfințire a fost oficiată de Preasfinția Sa Cristian, episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, în prezența unui număr mare de credincioși și a celor care au sprijinit ridicarea acestui lăcaș de cult.
La eveniment a participat și președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel. Intr-o postare pe rețelele sociale, acesta a evidențiat importanța bisericii greco-catolice în istoria Transilvaniei.
„Sfințirea biserici greco-catolice cu hramul “Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril” din Cistei a reprezentat un moment de profundă încărcătură spirituală pentru comunitatea de pe malul Târnavei.
Biserica Greco-Catolică, prin vocația sa istorică și culturală, are un rol important în istoria Transilvaniei și în păstrarea credinței, culturii și identității românești” – a transmis Ion Dumitrel, președintele Consiliului Județean Alba.
Sursa foto: Facebook – Arhieparhia Blaj
