Weekend cu GER în Alba: Recomandări ISU Alba pentru perioada cu temperaturi scăzute în județ
Urmează un weekend cu temperaturi scăzute în județul Alba, fapt pentru care ISU Alba vine cu o serie de recomandări pentru cetățeni pentru a fi protejați de gerul de afară și a trece cu mine peste acest episod de iarnă.
Până marți (20 ianuarie) vor fi nopți și dimineți geroase în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -16 și -8 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista și pe parcursul zilelor, cu temperaturi între -12 și -10 grade.
,,Având în vedere prognoza meteo pentru perioada următoare, care anunță temperaturi destul de scazute, pompierii din cadrul ISU Alba vă recomandă respectarea următoarelor măsuri pentru a rămâne în siguranță:
-Nu supraîncărcați instalațiile electrice și nu lăsați nesupravegheate mijloacele de încălzire (sobe, radiatoare). Verificați coșurile de fum!
-Dacă trebuie să ieșiți, purtați haine groase, în mai multe straturi, și protejați-vă extremitățile (mâini, picioare, urechi).
-Evitați consumul de alcool: Acesta oferă o falsă senzație de căldură și accelerează pierderea energiei din corp.
-Verificați starea rudelor vârstnice sau a vecinilor singuri.
-Dacă plecați cu mașina, asigurați-vă că aveți combustibil suficient, pături, o lopată și bateria telefonului încărcată.
-Distribuiți acest mesaj pentru ca informația să ajungă la toți locuitorii din Alba!
Noi rămânem vigilenți și suntem la datorie 24/7, pentru siguranța dumneavoastră. În caz de urgență, apelați numărul unic 112!”, au transmis reprezentanții ISU Alba.
