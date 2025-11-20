Volei Alba Blaj – CSM Constanța, sâmbătă, în „Alba Blaj” Arena | Repetiție înaintea debutului, în Italia, în Liga Campionilor

Volei Alba Blaj – CSM Constanța, sâmbătă, ora 18.00, în „Alba Blaj” Arena, în Divizia A1 | Repetiție înaintea debutului, în Italia, în Liga Campionilor

Campioana Volei Alba Blaj (locul întâi, 15 puncte, cu un meci mai mult) are reprezentație internă, în „Alba Blaj” Arena, sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 18.00, cu CSM Constanța (locul 7, 6 puncte).

Până la finalul acestui an, echipa din „Mica Romă” mai are de disputat 5 întâlniri, 3 în competiția internă și două în Liga Campionilor. În fapt confruntarea din etapa a șasea a Diviziei A1 reprezintă o repetiție cu public înaintea debutului în competiția stelară europeană, joi, 27 noiembrie, în deplasare, în Italia, cu Savino Del Bene Scandici (finalistă în Liga Campionilor în acest an, fostă adversară a Blajului în 2023 în finala Cupei CEV).

În același context precizăm faptul că în echipa a cincea a Diviziei A1, alcătuită de Federația Română de Volei, se regăsesc 4 reprezentanți ai grupării din Alba: universalul Vittoria Piani (a realizat 34 de puncte, record al actualei ediții), centrul Jelena Delić, liberoul Diana Vereș și antrenorul principal Guillermo Naranjo Hernández. Italianca Vittoria Piani și „principalul” Guillermo Naranjo Hernández au câte două prezențe în topul FRV, iar Diana Vereș și Jelena Delić s-au aflat în premieră în echipa rundei.

