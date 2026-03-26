Vinerean de 36 de ani, prins băut la volan de polițiștii din Cugir: Avea o alcoolemie de 0,73 mg/l

Un bărbat de 36 de ani, din Vinerea, a fost prins băut la volan de polițiștii din Cugir. Avea o alcoolemie de 0,73 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 25/26 martie 2026, polițiștii rutieri din Cugir au oprit, pentru control, pe strada Principală din localitatea Vinerea, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din localitatea Vinerea.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,73 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

