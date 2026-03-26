Vinerean de 36 de ani, prins băut la volan de polițiștii din Cugir: Avea o alcoolemie de 0,73 mg/l

Un bărbat de 36 de ani, din Vinerea, a fost prins băut la volan de polițiștii din Cugir. Avea o alcoolemie de 0,73 mg/l.

Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 25/26 martie 2026, polițiștii rutieri din Cugir au oprit, pentru control, pe strada Principală din localitatea Vinerea, un autoturism condus de un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din localitatea Vinerea.

În urma testării bărbatului, cu aparatul etilotest, a rezultat valoarea de 0,73 mg/litru alcool pur în aerul expirat, motiv pentru care a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate.

VIDEO | SĂ-RUN-I Trail Race 2026, concurs de alergare montană, sâmbătă, la Zlatna. Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, printre participanți

SĂ-RUN-I Trail Race 2026, concurs de alergare montană, sâmbătă, la Zlatna. Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, printre participanți SĂ-RUN-I Trail Race, concursul de alergare montană de la Zlatna, își va consuma, sâmbătă, 28 martie 2026 a doua ediție, la start fiind așteptați aproximativ 500 de alergători de toate vârstele. La fel ca la ediția […]

SIMULARE Bacalaureat 2026: Câți elevi din Alba au susținut testarea la limba maternă

SIMULARE Bacalaureat 2026: Câți elevi din Alba au susținut testarea la limba maternă Elevii de clasele a XII-a și a XIII-a care învață în limbile minorităților naționale au susținut, joi, 26 martie 2026, ultima probă a simulării examenului de Bacalaureat 2026, la limba maternă. Subiectele au fost distribuite la ora 09:00, iar candidații au avut […]

Tânăr de 20 de ani, din București, cercetat de polițiștii din Jidvei: A fost prins la volan cu permisul suspendat

Tânăr de 20 de ani, din București, cercetat de polițiștii din Jidvei: A fost prins la volan cu permisul suspendat Un tânăr de 20 de ani, din București, este cercetat de polițiștii din Jidvei după ce a fost prins la volan cu permisul suspendat. Potrivit IPJ Alba, la data de 24 martie 2026, în jurul […]

