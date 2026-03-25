VIDEO | Ziua Poliției Române 2026, la Alba Iulia: 204 ani de serviciu în slujba comunității, sărbătoriți în Piața Cetății: Prezentări de tehnică, demonstrații și ateliere
204 ani de tradiție şi continuitate a Poliției Române în slujba cetățenilor sunt marcați astăzi, 25 martie 2026, la Alba Iulia de către Inspectoratul de Poliție Județean Alba prin organizarea de manifestări educative, cultural – sportive și de promovare a profesiei de polițist.
Miercuri, 25 martie 2026, cu prilejul Ziua Poliției Române, la Alba Iulia au fost organizate manifestări dedicate celebrării activității și rolului Poliției Române în comunitate.
Programul zilei a inclus activități desfășurate în Piața Cetății, unde cetățenii au avut ocazia să interacționeze direct cu polițiștii și să descopere specificul muncii acestora.
Evenimentele au cuprins prezentări de tehnică și autospeciale din dotare, demonstrații ale structurilor de intervenție, precum și ateliere interactive, în special din domeniul criminalisticii.
Vizitatorii, în special tinerii, au putut participa la activități educative și au primit informații despre prevenirea faptelor antisociale și siguranța personală.
Programul a fost completat de momente festive și ceremoniale, printre care avansări în grad pentru polițiștii merituoși și recunoașterea activității profesionale.
FOTO | CONTROALE cu DRONE ale Gărzii de Mediu Alba la centrele de aport voluntar: Ce au verificat inspectorii
CONTROALE cu DRONE ale Gărzii de Mediu Alba la centrele de aport voluntar: Ce au verificat inspectorii Comisarii Gărzii de Mediu Alba au desfășurat miercuri, 25 martie 2026 o serie de controale ample pentru a verifica stadiul implementării proiectelor privind Centrele de Aport Voluntar (CAV), în cadrul unui control tematic dispus la nivel național de […]
FOTO | Profesori din România reuniți la Găbud pentru dezbateri despre rolul siguranței emoționale în procesul educațional
Profesori din România reuniți la Găbud pentru dezbateri despre rolul siguranței emoționale în procesul educațional În perioada 20-22 martie 2026, la Schitul „Sfântul Ioan Evanghelistul” din Găbud (jud. Alba), a avut loc o nouă întâlnire a comunității profesorilor, cu titlul „Sinaxa Educațională”, organizată în parteneriat cu comunitatea IMPACT a jurnaliștilor. Evenimentul a adus împreună cadre […]
FOTO | PANICĂ la Unirea: 50 de persoane s-au autoevacuat dintr-un autocar, după supraîncălzirea punții spate
PANICĂ la Unirea: 50 de persoane s-au autoevacuat dintr-un autocar, după supraîncălzirea punții spate Pompierii din Aiud intervin pentru stingerea unui incendiu ce se manifestă, astăzi, 25 martie 2026, în localitatea Unirea, la un autocar. – ISU Alba a transmis că incendiul nu se confirmă, fiind vorba despre o supraîncălzire a punții spate a autocarului, […]
26-30 martie 2026 | Vânt puternic, ploi şi ninsori în zonele montane din România: Anunțul meteorologilor
Vânt puternic, ploi şi ninsori în zonele montane din România: Anunțul meteorologilor Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri,...
Cifra de afaceri din industrie în prăbușire în România: Date oficiale ale INS
Cifra de afaceri din industrie în prăbușire în România: Date oficiale ale INS Cifra de afaceri din industrie pe total...
VIDEO | Sara și Tina, două cățelușe polițiste, vedete de Ziua Poliției 2026, la Alba Iulia. Patrupedele sunt specializate în patrulare și intervenție
Sara și Tina, două cățelușe polițiste, vedete de Ziua Poliției 2026, la Alba Iulia. Patrupedele sunt specializate în patrulare și...
VIDEO | Jandarmii din Alba și-au testat forța, rezistența și ambiția în competiția „Cel mai puternic jandarm” 2026: Cine a triumfat
Jandarmii din Alba și-au testat forța, rezistența și ambiția în competiția „Cel mai puternic jandarm” 2026 Cu prilejul activităților dedicate...
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale
Parcări noi, cu peste 150 de locuri, într-un oraș din Alba: În ce stadiu sunt proiectele administrației locale Primăria Blaj...
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la sărbătorile pascale, această investiție să fie complet finalizată”
FOTO | Lucrările la noul pod peste râul Arieș de la Câmpeni, aproape de finalizare: ,,Ne dorim ca până la...
25 martie: Ziua naţională a pădurilor: De la dezastre naturale la defrișări, aceste importante resurse au nevoie de ajutorul nostru
25 martie: Ziua naţională a pădurilor: De la dezastre naturale la defrișări, aceste importante resurse au nevoie de ajutorul nostru...
Buna Vestire, cea mai veche sărbătoare a Maicii Domnului este prăznuită de Biserică pe 25 martie
Buna Vestire este prăznuită de Biserică pe 25 martie. Buna Vestire sau popular Blagovestenia (termenul slav corespunzător celui de Buna...