VIDEO | Ziua Poliției Române 2026, la Alba Iulia: 204 ani de serviciu în slujba comunității, sărbătoriți în Piața Cetății: Prezentări de tehnică, demonstrații și ateliere 

Ziua Poliției Române 2026, la Alba Iulia: 204 ani de serviciu în slujba comunității, sărbătoriți în Piața Cetății: Prezentări de tehnică, demonstrații și ateliere

204 ani de tradiție şi continuitate a Poliției Române în slujba cetățenilor sunt marcați astăzi, 25 martie 2026, la Alba Iulia de către Inspectoratul de Poliție Județean Alba prin organizarea de manifestări educative, cultural – sportive și de promovare a profesiei de polițist.

Miercuri, 25 martie 2026, cu prilejul Ziua Poliției Române, la Alba Iulia au fost organizate manifestări dedicate celebrării activității și rolului Poliției Române în comunitate.

Programul zilei a inclus activități desfășurate în Piața Cetății, unde cetățenii au avut ocazia să interacționeze direct cu polițiștii și să descopere specificul muncii acestora.

Evenimentele au cuprins prezentări de tehnică și autospeciale din dotare, demonstrații ale structurilor de intervenție, precum și ateliere interactive, în special din domeniul criminalisticii.

Vizitatorii, în special tinerii, au putut participa la activități educative și au primit informații despre prevenirea faptelor antisociale și siguranța personală.

Programul a fost completat de momente festive și ceremoniale, printre care avansări în grad pentru polițiștii merituoși și recunoașterea activității profesionale.

