Consultare publică în cadrul proiectului Actualizare și revizuire Plan Urbanistic General la Aiud, județul Alba pentru elaborarea studiului de fundamentare aferent Planului Urbanistic General, Analiza factorilor interesați. Anchetă socială
Primăria Municipiului Aiud a demarat procesul de actualizare și revizuire a Planului Urbanistic General, documentație elaborată de S.C. AEDILIS PROIECT S.R.L.
În prezent, proiectul se află în faza de analiză-diagnostic pe baza căreia, în etapele următoare, se vor defini direcțiile de dezvoltare ale Municipiului și regulile de construire.
În cadrul procesului de consultare a populaţiei pentru actualizarea Planului Urbanistic General al Municipiului Aiud, vă invităm să completați un chestionar online până la data de 3 august 2026, https://www.surveymonkey.com/r/PUG_AIUD.
Chestionarul este ANONIM și se adresează tuturor locuitorilor Municipiului Aiud cu vârsta peste 16 ani şi are ca obiective identificarea gradului de satisfacţie privind locuirea şi cunoaşterea percepţiei populaţiei cu privire la dezvoltarea actuală a Municipiului Aiud.
În conformitate cu reglementările stipulate în ”Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism”, locuitorii Municipiului Aiud sunt informaţi şi consultaţi cu scopul implicării lor active pe tot parcursul desfăşurării proiectului, încurajându-se exprimarea opiniilor privind dezvoltarea acestuia.
Vă adresăm rugămintea de a transmite acest chestionar şi altor persoane cunoscute din Municipiul Aiud. În acest fel devine posibilă colectarea a cât mai multor opinii care să genereze o imagine cuprinzătoare despre gradul de satisfacţie privind locuirea în Municipiul Aiud.
Vă mulţumim anticipat pentru efortul şi sprijinul acordat acestui demers!
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