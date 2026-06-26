Curier Județean

VIDEO | Zeci de mașini verificate de polițiștii din Vințu de Jos: Amenzi de peste 2.000 de lei și 2 permise de conducere reținute

Bogdan Ilea

Publicat

acum 30 de minute

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Zeci de mașini verificate de polițiștii din Vințu de Jos: Amenzi de peste 2.000 de lei și 2 permise de conducere reținute 

O acțiune care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență a fost desfășurată de oamenii legii din Alba, mai exact, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos, sprijiniți de polițiștii Biroului Rutier Alba și de cei ai Serviciului Criminalistic.

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Conform IPJ Alba, la data de 25 iunie 2026, în intervalul orar 08.00 – 22.00, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos, sprijiniți de polițiștii Biroului Rutier Alba și de cei ai Serviciului Criminalistic au desfășurat o acțiune, pe raza de competență, care a avut drept scop menținerea unui climat de siguranță publică și prevenirea faptelor săvârșite cu violență.

În cadrul activităților desfășurate, au fost efectuate, prin intermediul aplicației eDAC, 71 de verificări de persoane și 48 de verificări de autovehicule, pentru a preveni și combate posibile fapte ilegale.

Au fost constatate 57 de abateri de natură contravențională, majoritatea la normele legale privind circulația pe drumurile publice, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 2.025 de lei.

Totodată, au fost reținute 2 permise de conducere și 3 certificate de înmatriculare.

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