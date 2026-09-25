Curier Județean

25 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

De

25 septembrie 2026 | Polițiștii rutieri din Alba acționează cu sistemul e-SIGUR pe drumurile din județ: Sunt vizate zonele cu risc rutier

Polițiștii rutieri acționează vineri, 25 septembrie 2026, cu sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR, pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice, în zonele cu risc rutier din județul Alba.

Sistemul de monitorizare a traficului e-SIGUR folosește dispozitive radar, montate pe trepiede mobile. Acestea surprind, în timp real, vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație.

Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice, conform procedurilor legale, cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției.

Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.

Secțiune Știri sub articolul principal

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Sediul Poliției Locale din Alba Iulia, dotat cu sistem modern de încălzire prin pardoseală. Lucrări de peste 100.000 lei în clădirea construită după Primul Război Mondial

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

25 septembrie 2026

De

Sediul Poliției Locale din Alba Iulia, dotat cu sistem modern de încălzire prin pardoseală. Lucrări de peste 100.000 lei în clădirea construită după Primul Război Mondial Schimbări importante la sediul Poliției Locale din Alba Iulia. Clădirea de pe Bulevardul Ferdinand, nr. 2, construită după Primul Război Mondial, urmează să intre într-un proces de reparații și […]

Citește mai mult

Curier Județean

VIDEO | Zece medici noi și-au început activitatea recent la Spitalul municipal din Blaj și patru noi specializări înființate. Care sunt acestea

Ioana Oprean

Publicat

acum 2 ore

în

25 septembrie 2026

De

Zece medici noi și-au început activitatea recent la Spitalul municipal din Blaj și patru noi specializări înființate. Care sunt acestea Zece medici noi și-au început activitatea recent la Spitalul municipal din Blaj și au fost înființate, în același timp, patru specializări noi: urologie, diabetologie, gastroenterologie și oncologie. Medicii au fost prezentați într-o întâlnire cu edilul […]

Citește mai mult

Curier Județean

Parc industrial în domenii de specializare inteligentă, construit într-un oraș din Alba: Va fi amplasat pe un teren de aproape 10 hectare

Ioana Oprean

Publicat

acum 3 ore

în

25 septembrie 2026

De

Parc industrial în domenii de specializare inteligentă, construit într-un oraș din Alba: Va fi amplasat pe un teren de aproape 10 hectare Orașul Cugir intenționează să dezvolte un parc industrial în domenii de specializare inteligentă (RIS3 Centru) și să solicite finanțare nerambursabilă prin Intervenția 1.5.2 „Parcuri industriale în domenii RIS”, din cadrul Programului Regional Centru […]

Citește mai mult