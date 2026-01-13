Actualitate

VIDEO | „Uriașul” care va străpunge munții pe șantierul Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești a ajuns în România: Aproape 100 de camioane îl transportă

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 3 ore

„Uriașul” care va străpunge munții pe șantierul Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești a ajuns în România

„Uriașul” care va străpunge munții pe șantierul Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești a ajuns în România, a anunțat, în seara zilei de luni, 12 ianuarie 2026, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol. 

„Tocmai am primit confirmarea din Portul Constanța: elementele TBM-ului (Tunnel Boring Machine) care va fora Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești (#A1) au fost descărcate!

Este un moment de referință tehnologică pentru infrastructura noastră.

Vorbim despre un utilaj colosal:

– 3.300 de tone greutate totală.

– 100 de metri lungime (cât un teren de fotbal).

97 de camioane (majoritatea agabaritice) îl vor transporta pe bucăți spre șantier.

Cele peste 120 de componente pleacă spre Călărași pentru preasamblare, iar apoi vor ajunge pe șantierul Secțiunii 3 (Cornetu-Tigveni).

Acolo, acest utilaj va începe misiunea sa principală: să sape cei 1,7 km ai Tunelului Poiana, direct prin inima muntelui.
Este o operațiune logistică importantă, deoarece acest TBM este cheia care va deschide calea prin Carpați.

Pe lângă tunel, pe această secțiune montană de 37,4 km vom ridica nu mai puțin de 53 de viaducte și poduri.

Constructorii (WeBuild – Tancrad) au toate resursele necesare. Așteptarea mea este una singură: ritm susținut și precizie”, a scris Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.

video: Cristian Pistol / CNAIR

