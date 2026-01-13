VIDEO | „Uriașul” care va străpunge munții pe șantierul Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești a ajuns în România: Aproape 100 de camioane îl transportă
„Uriașul” care va străpunge munții pe șantierul Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești a ajuns în România
„Uriașul” care va străpunge munții pe șantierul Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești a ajuns în România, a anunțat, în seara zilei de luni, 12 ianuarie 2026, directorul Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol.
„Tocmai am primit confirmarea din Portul Constanța: elementele TBM-ului (Tunnel Boring Machine) care va fora Tunelul Poiana de pe Autostrada Sibiu-Pitești (#A1) au fost descărcate!
Este un moment de referință tehnologică pentru infrastructura noastră.
Vorbim despre un utilaj colosal:
– 3.300 de tone greutate totală.
– 100 de metri lungime (cât un teren de fotbal).
97 de camioane (majoritatea agabaritice) îl vor transporta pe bucăți spre șantier.
Cele peste 120 de componente pleacă spre Călărași pentru preasamblare, iar apoi vor ajunge pe șantierul Secțiunii 3 (Cornetu-Tigveni).
Acolo, acest utilaj va începe misiunea sa principală: să sape cei 1,7 km ai Tunelului Poiana, direct prin inima muntelui.
Este o operațiune logistică importantă, deoarece acest TBM este cheia care va deschide calea prin Carpați.
Pe lângă tunel, pe această secțiune montană de 37,4 km vom ridica nu mai puțin de 53 de viaducte și poduri.
Constructorii (WeBuild – Tancrad) au toate resursele necesare. Așteptarea mea este una singură: ritm susținut și precizie”, a scris Cristian Pistol pe pagina sa de Facebook.
video: Cristian Pistol / CNAIR
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
Titluri de stat TEZAUR 2026: Cum pot investi persoanele fizice de la 1 leu, cu dobânzi de până la 7,4%
Titluri de stat TEZAUR 2026: Cum pot investi persoanele fizice de la 1 leu, cu dobânzi de până la 7,4% Ministerul Finanțelor a anunțat luni, 12 ianaurie 2026, lansarea primei ediții din acest an a programului de titluri de stat TEZAUR, destinat persoanelor fizice. Astfel, în perioada 12 ianuarie – 6 februarie 2026, românii pot […]
Poziția adoptată de Patriarhia Română față de legalizarea prostituției: ,,Desconsiderarea demnităţii umane şi degradarea morală a societăţii”
Poziția adoptată de Patriarhia Română față de legalizarea prostituției Patriarhia Română a transmis că, în contextul iniţiativei de legalizare a prostituţiei, aceasta „reprezintă o formă gravă de exploatare şi tranzacţionare a trupului omenesc în scop financiar, iar legiferarea ei nu va conduce la eradicarea traficului de persoane”. „Patriarhia Română îşi exprimă îngrijorarea profundă şi dezaprobarea […]
FOTO | Câine blocat între ghețuri salvat de pompieri: A căzut în apă după ce stratul de gheață de la suprafața râului a cedat sub acesta
Câine blocat între ghețuri salvat de pompieri: A căzut în apă după ce stratul de gheață de la suprafața râului a cedat sub acesta Un câine blocat între ghețuri a fost salvat de pompierii orădeni. A căzut în apă după ce stratul de gheață de la suprafața râului a cedat sub acesta. În dimineața zilei […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Titluri de stat TEZAUR 2026: Cum pot investi persoanele fizice de la 1 leu, cu dobânzi de până la 7,4%
Titluri de stat TEZAUR 2026: Cum pot investi persoanele fizice de la 1 leu, cu dobânzi de până la 7,4%...
VIDEO | „Uriașul” care va străpunge munții pe șantierul Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești a ajuns în România: Aproape 100 de camioane îl transportă
„Uriașul” care va străpunge munții pe șantierul Autostrăzii A1 Sibiu-Pitești a ajuns în România „Uriașul” care va străpunge munții pe...
Știrea Zilei
FOTO | O tânără moață, vis implinit după finalizarea studiilor: A ajuns polițistă chiar în locurile natale
O tânără moață, vis implinit după finalizarea studiilor: A ajuns polițistă chiar în locurile natale Născută și crescută în inima...
Angajații de la Fabrica de Arme Cugir, în grevă japoneză: ,,Nu va înceta până când nu vom avea o întrevedere sau un răspuns din partea administrației”. Revendicările cerute
Angajații de la Fabrica de Arme Cugir, în grevă japoneză: ,,Nu va înceta până când nu vom avea o întrevedere...
Curier Județean
Administrația de la Fabrica de Arme Cugir, reacție după ce angajații au intrat în grevă japoneză. Director General: ,,Niște modificări pe care vreau să le facem la CCM”. Ce spune despre revendicări
Administrația de la Fabrica de Arme Cugir, reacție după ce angajații au intrat în grevă japoneză. Director General: ,,Niște modificări...
VIDEO | Șosea „schiabilă”: Un TIR „patinează” pe urcare, pe DJ 107 Sâncel-Blaj. Trafic îngreunat
Șosea „schiabilă”: Un TIR „patinează” pe urcare, pe drumul Sâncel-Blaj Traficul era îngreunat pe hulă, pe sensul Sâncel-Blaj, marți, 13...
Politică Administrație
Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, despre acordul UE-Mercosur: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme”
Victor Negrescu: „Agricultura europeană, implicit cea românească, nu are nevoie doar de compensații, ci de garanții ferme” Europa poate fi...
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia
De când și cum pot fi plătite impozitele și taxele locale pe anul 2026 în Alba Iulia În Alba Iulia,...
Opinii Comentarii
13 ianuarie: Ziua Îndeplinirii Visurilor
13 ianuarie: Ziua Îndeplinirii Visurilor 13 ianuarie este Ziua Îndeplinirii Visurilor. Dacă ați întârziat să vă îndepliniți visele, aceasta este...
Valoarea punctului de referință pentru pensii în anul 2026 rămâne neschimbată. Se vor indexa pensiile începând cu anul 2027?
Valoarea punctului de referință pentru pensii în anul 2026 rămâne neschimbată. Se vor indexa pensiile începând cu anul 2027? Punctul...