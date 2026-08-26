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Video | Un urs a atacat o mașină pe Transfăgărășan. Animalul a smuls cu ușurință bara din spate a autoturismului

Bogdan Ilea

Publicat

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Un urs a atacat o mașină pe Transfăgărășan. Animalul a smuls cu ușurință bara din spate a autoturismului

Un șofer din Cluj a rămas cu mașina avariată după ce un urs i-a atacat autoturismul pe Transfăgărășan, în timp ce acesta se afla în coloană.

Potrivit martorilor din zonă, cel mai probabil, animalul din imagini este o ursoaică, deoarece în zonă se afla o familie de urși. În videoclipul publicat pe rețelele de socializare se observă cum animalul se apropie de mașină, moment în care apucă bara din spate și o smulge cu ușurință. 

Internauții au dezbătut în secțiunea de comentarii pe marginea subiectului, videoclipul strângând sute de reacții și zeci de comentarii în doar câteva zeci de minute. 

Problema urșilor care ajung la marginea Transfăgărășanului este cunoscută de ani de zile. Autoritățile le-au cerut în repetate rânduri turiștilor să nu oprească pentru a fotografia animalele și, mai ales, să nu le ofere hrană.

În 2026, controalele pe DN7C au fost intensificate, în condițiile în care turiștii care opresc și hrănesc urșii contribuie la obișnuirea acestora cu prezența oamenilor și a mașinilor.

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