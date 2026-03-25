Curier Județean

VIDEO | Trusele polițiștilor de la Criminalistică prezentate la Alba Iulia de Ziua Poliției Române 2026: Ce conțin acestea și în ce situații sunt folosite

Ioana Oprean

Trusele polițiștilor de la Criminalistică au fost prezentate în Piața Cetății din Alba Iulia, miercuri, 25 martie 2026, de Ziua Poliției Române.

Este vorba de trusa universală pentru cercetarea la fața locului a diferitelor tipuri de infracțiuni, o trusă cu 3 lanterne cu diferite lungime de undă, diferite filtre și ochelari de protecție cu care sunt căutate anumite tipuri de urme, respectiv trusa universală tip rucsac cu care polițiștii fac deplasarea în zone greu accesibile, unde nu se poate ajunge cu autospecialele din dotare.

Ce caută un polițist prima dată când ajunge la locul faptei?

„Depinde de specialitatea polițistului. Dacă e de la ordine publică caută să asigure locul până la evenirea echipei de cercetare la fața locului și eventual urmărirea infractorului. Pentru un polițist criminalist, după ce zona este asigurată, începe să caute urmele, diferite tipuri de urme, din exterior înspre centru.

Odată descoperite, urmele se ridică, se ambalează și, în funcție de specificul lor, vor fi analizate în laborator sau predate direct organelor de poliție judiciară”, a explicat agentul șef principal de poliție Tiberiu Buda, din cadrul Serviciului Criminalistic al Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

„Făptașii pot fi identificați și de la o zi la alta, în cazul urmelor capilare, și dacă autorii infracțiunilor sunt în bazele de date deja, dar cercetarea poate să se întindă pe o perioadă mai mare de timp, de exemplu în cazul probelor ADN, a căror analizare în laborator durează mai mult”, a explicat acesta.

