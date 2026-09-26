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Video | Tragedie de neimaginat în județul vecin: Doi tineri și-au pierdut viața după un accident înfiorător

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

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Tragedie de neimaginat în județul vecin: Doi tineri și-au pierdut viața după un accident înfiorător  

Un accident rutier a avut loc în această dimineață la Petroșani, în urma căruia doi tineri și-au pierdut viața după un eveniment rutier cu o singură mașină implicată.

Potrivit ISU Hunedoara, doi bărbați cu vârste cuprinse între 18 și 20 de ani au decedat în urma unui grav accident de circulație produs în această dimineață în Petroșani, pe strada Maleia.

În evenimentul rutier a fost implicat un singur autoturism, iar în acesta se aflau doar cei doi tineri, ambii din orașul Petrila. 

La intervenție au fost direcționate un echipaj de descarcerare, o ambulanță SMURD și una a Serviciului de Ambulanță Județean. 

La sosirea pompierilor militari de la Detașamentul Petroșani, cele 2 victime se aflau încarcerate, astfel că echipajele de intervenție au acționat pentru scoaterea acestora din autovehicul. Din nefericire, niciunul dintre tineri nu prezenta semne vitale, iar echipajul medical al SAJ a declarat decesul celor două persoane.

Instituțiile abilitate au început cercetările pentru a stabili modul în care s-a produs accidentul rutier.

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