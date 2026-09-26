Daria Sibișean, o tânără fotbalistă din Alba Iulia, luptă pentru calificarea la Euro 2027 alături de naționala U17. Cu cine va juca România

Daria Sibișean, fotbalistă din Alba Iulia, se află alături de naționala U17 a României, care luptă pentru calificarea la Euro 2027.

Echipa României va întâlni Scoția, Finlanda și Ucraina. Reprezentanții echipei de fotbal feminin „U” Cluj au publicat următorul mesaj pe o rețea de socializare:

,,Daria Sibișean, Elena Gîrlea și Teodora Mandi sunt cele trei „studente” care luptă pentru calificarea la Euro 2027 alături de naționala U17

România făce parte din grupa A6 în prima fază a calificărilor care se desfășoară în Scoția și are de disputat următoarele meciuri

7 octombrie, ora 17:30: România Scoția

10 octombrie, ora 13:00: Finlanda România

13 octombrie, ora 15:00: Ucraina România

Mult succes, fetelor!”, se arată în mesajul publicat.

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