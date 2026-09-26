Comunicat de presă – 26 septembrie 2026: Lansarea proiectului: „Fluidizarea traficului rutier prin măsuri de mobilitate urbană durabilă – construire arteră cu rol de culoar verde de mobilitate pe latura de sud-vest a municipiului Alba Iulia”
Alba Iulia, 26 septembrie 2026
COMUNICAT DE PRESĂ
Lansarea proiectului: FLUIDIZAREA TRAFICULUI RUTIER PRIN MĂSURI DE MOBILITATE URBANĂ DURABILĂ – CONSTRUIRE ARTERĂ CU ROL DE CULOAR VERDE DE MOBILITATE PE LATURA DE SUD-VEST A MUNICIPIULUI ALBA IULIA, SMIS 349615
Municipiul Alba Iulia anunță demararea activităților proiectului „Fluidizarea traficului rutier prin măsuri de mobilitate urbană durabilă – Construire arteră cu rol de culoar verde de mobilitate pe latura de sud-vest a municipiului Alba Iulia”. Proiectul a început la 27 aprilie 2026 și are ca dată de finalizare 28 februarie 2029.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă dezvoltarea unei infrastructuri moderne, eficiente și sustenabile pentru transportul public și mobilitatea urbană în municipiul Alba Iulia, prin modernizarea și decarbonizarea transportului public, promovarea transportului nemotorizat și electric, digitalizarea sistemelor de gestionare a traficului, realizarea unui culoar verde de mobilitate urbană în zona de sud-vest a orașului.
Investiția prevede construirea unei artere multifuncționale de 2,3 km, între Bulevardul Revoluției 1989, la intersecția cu strada Lalelelor, și Bulevardul Ferdinand I (DN1). Noua infrastructură va include carosabil, trotuare, benzi dedicate transportului public, piste pentru biciclete, spații verzi și sisteme de colectare a apelor pluviale. Proiectul prevede și amenajarea a 4,7 km de piste pentru biciclete, plantarea a 660 de arbori și instalarea de mobilier urban.
Culoarul va crea o legătură între cartierul Cetate și zona centrală, oferind opțiuni de deplasare cu transportul public, bicicleta, pe jos sau cu autoturismul. Prin această investiție, municipalitatea urmărește fluidizarea traficului, creșterea atractivității transportului public și reducerea emisiilor generate de deplasările urbane.
Valoarea totală a proiectului este de 147.337.356,77 lei cu TVA, din care 92.378.041,93 lei reprezintă cheltuieli eligibile. Finanțarea eligibilă nerambursabilă este de 78.521.335,64 lei din partea fondurilor și 12.009.145,45 lei din bugetul național. Contribuția eligibilă a Municipiului Alba Iulia este de 1.847.560,84 lei, iar valoarea cheltuielilor neeligibile este de 54.959.314,84 lei.
Proiectul este finanțat prin Programul Regiunea Centru, Prioritatea 4 „O regiune cu mobilitate urbană durabilă”, Acțiunea 4.1 „Dezvoltarea Mobilității Urbane Durabile în Municipiile Regiunii Centru”, Apel 2. Contractul de finanțare nr. 687/27.04.2026 a fost încheiat între Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în calitate de Autoritate de Management, și Municipiul Alba Iulia.
Pentru informații suplimentare: Municipiul Alba Iulia, Calea Moților nr. 5A, Alba Iulia; telefon 0258 819462; e-mail [email protected]
Comunicatul de presă din 25 septembrie 2026
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