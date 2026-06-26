Curier Județean

VIDEO | Tânăr din Blandiana, REȚINUT: A furat piesele unui cazan de țuică, ustensile electrice și o instalație de cupru. Le-a vândut la centre de colectare a fierului vechi din Sebeș și Cugir

Bogdan Ilea

Publicat

acum 60 de minute

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Tânăr din Blandiana, REȚINUT: A furat piesele unui cazan de țuică, ustensile electrice și o instalație de cupru. Le-a vândut la centre de colectare a fierului vechi din Sebeș și Cugir

Un tânăr de 24 de ani din Blandiana, a fost reținut de oamenii legii după ce acesta ar fi pătruns în curtea unui imobil din comună și ar fi sustras mai multe piese componente ale unui cazan de țuică, iar ulterior, ar fi pătruns prin efracție în interiorul unui imobil nelocuit, de unde ar fi sustras mai multe ustensile electrice, precum și instalația de cupru pentru încălzire a imobilului, cauzând un prejudiciu de aproximativ 5.000 de euro.

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Potrivit IPJ Alba, șa data de 25 iunie 2026, polițiștii Secției 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos au luat măsura reținerii, pentru 24 de ore, față de un tânăr de 24 de ani, din comuna Blandiana, județul Alba, cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de furt calificat.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 14- 21 iunie 2026, tânărul ar fi pătruns în curtea unui imobil, din comuna Blandiana, de unde ar fi sustras mai multe piese componente ale unui cazan de țuică, iar ulterior, ar fi pătruns prin efracție în interiorul unui imobil nelocuit, de unde ar fi sustras mai multe ustensile electrice, precum și instalația de cupru pentru încălzire a imobilului, cauzând un prejudiciu de aproximativ 5.000 de euro.

Bunurile sustrase ar fi fost valorificate, de către tânăr, la diferite centre de colectare a fierului vechi, de pe raza orașului Cugir și a municipiului Sebeș.

Ieri, 25 iunie 2026, pentru documentarea activității infracționale, polițiștii au pus în executare un mandat de percheziție domiciliară, în comuna Blandiana, fiind descoperite și ridicate mijloace de probă utile cauzei.

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