VIDEO | Talciocul din Alba Iulia, deschis duminică în ciuda ninsorilor abundente: Lucrări de deszăpezire pe tot parcursul nopții

Talciocul din Alba Iulia, deschis duminică în ciuda ninsorilor abundente: Lucrări de deszăpezire pe tot parcursul nopții

Talciocul din Alba Iulia va fi deschis duminică, 4 decembrie 2026, în ciuda ninsorilor abundente, iar lucrări de deszăpezire se vor efectua pe tot parcursul nopții.

,,Lucrăm toată noaptea, deszăpezim, dăm cu nisip și mâine deschidem talciocul în bună regulă. Comercianții au fost anunțați, și-au făcut rezervări. Nu o să fie așa de mulți cum sunt de obicei, dar o să vină. O să fie mici, virșlii, turtă dulce, haine, de toate”, a declarat Ioan Lazăr, administratorul talciocului, pentru ziarulunirea.ro.

În talciocul din Alba Iulia lucrările de deszăpezire au început sâmbătă în jurul orei 12.00 și se lucrează și la această oră. După ce operațiunea de înlăturare a zăpezii va fi finalizată, în toată zona va fi împrăștiat un amestec de nisip cu piatră.

