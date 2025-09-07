VIDEO-ȘTIREA TA | TIR „captiv” între bariere la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia

TIR „captiv” între bariere la trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia

Trecerea la nivel cu calea ferată de pe strada Mărășești din Alba Iulia continuă să le dea bătăi de cap șoferilor.

În unele cazuri, nu doar bătăi de cap, ci și dureri de inimă.

Cu siguranță toată lumea e de acord că ar fi cel mai bine pentru întreaga comunitate să nu se ajungă, totuși, la lucruri mai grave.

În după amiaza zilei de duminică, 7 septembrie 2025, la trecerea la nivel buclucașă un TIR a rămas „captiv” între bariere.

Ce manevre s-a străduit să facă șoferul TIR-ului peentru a scoate vehiculul din „captivitate” se poate vedea într-un material video trimis de un cititor ziarulunirea.ro.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI