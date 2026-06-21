VIDEO ȘTIREA TA | Locuitorii de pe o stradă din Alba Iulia, deranjați că gunoiul se ridică la 4 dimineața: ,,O gălăgie imensă, ne dau deșteptarea să mergem la talcioc oare?”
Locuitorii de pe o stradă din Alba Iulia, deranjați că gunoiul se ridică la 4 dimineața: ,,O gălăgie imensă, ne dau deșteptarea să mergem la talcioc oare?”
Mai mulți locuitori ai unei străzi din Alba Iulia își exprimă nemulțumirea față de programul de colectare a deșeurilor, după ce utilajele și muncitorii de la salubritate au început să ridice gunoiul în jurul orei 4:00 dimineața.
O femeie a relatat pe rețelele de socializare că zgomotul produs de activitatea de colectare este deranjant, mai ales în sezonul cald, când majoritatea oamenilor dorm cu ferestrele deschise.
„Așa ceva nu se poate! Duminică la ora 4 dimineața se adună gunoaiele! Din partea cealaltă au adunat sticlele… o gălăgie imensă! În plină vară, când oamenii stau cu geamurile deschise pentru că este cald. Și nu este prima dată când duminica fac așa: ne dau deșteptarea să mergem la talcioc oare?
În timpul școlii la ora 8 fără adunau să încurce traficul. Bătaie de joc! În fiecare vară la fel. Nu înțeleg ce program au. Bravo pentru că adună tot, n-am ce zice aici”, a scris femeia pe rețelele de socializare.
Potrivit acesteia, problema nu este una izolată, ci se repetă în fiecare vară. Locatarii susțin că zgomotul produs de manipularea containerelor și de colectarea sticlelor îi trezește înainte de răsărit, în special în zilele de weekend.
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