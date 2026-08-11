Societate

Cât de important este consumul de rodii pentru sănătate: Beneficiile fructului-minune

Ioana Oprean

Publicat

acum 4 ore

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Cât de important este consumul de rodii pentru sănătate: Beneficiile fructului-minune

Roșie, aromată și plină de semințe rubinii, rodia a devenit în ultimii ani unul dintre fructele asociate cu alimentația sănătoasă. Este apreciată mai ales pentru conținutul de polifenoli, compuși cu proprietăți antioxidante, dar și pentru fibre, vitamina C, vitamina K și alți micronutrienți. Întrebarea este însă cât de importantă este, în realitate, pentru sănătate.

Unul dintre principalele sale avantaje este conținutul de polifenoli, substanțe vegetale care contribuie la protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. Rodia conține, printre altele, punicalagine și antocianine, compuși cărora cercetarea științifică le-a acordat o atenție considerabilă.

Există studii care au analizat posibilul rol al rodiei în susținerea sănătății cardiovasculare, a tensiunii arteriale și a metabolismului. Unele rezultate sunt promițătoare, însă efectele observate diferă în funcție de cantitatea consumată, forma în care este consumată — fruct, suc sau extract — și caracteristicile persoanelor studiate.

Prin urmare, nu este corect să transformăm rezultatele cercetărilor în promisiuni medicale certe.

Un alt avantaj important îl reprezintă fibrele, mai ales atunci când rodia este consumată ca fruct întreg. Fibrele contribuie la funcționarea normală a sistemului digestiv, favorizează sațietatea și fac parte dintr-o alimentație asociată cu un risc mai redus al mai multor boli cronice.

Fructul întreg sau sucul?

Aici apare o diferență importantă. Consumul semințelor de rodie ca parte a fructului oferă fibre, în timp ce sucul conține în principal lichid și compuși bioactivi, dar mult mai puține fibre. În plus, este mai ușor să consumi rapid o cantitate mare de zaharuri naturale sub forma unui suc decât atunci când mănânci fructul întreg.

De aceea, pentru alimentația de zi cu zi, fructul întreg este în general alegerea mai avantajoasă.

Rodia poate fi adăugată în iaurt, salate, terciuri de ovăz sau consumată simplu. Nu este necesar ca ea să fie prezentă zilnic pentru ca dieta să fie sănătoasă. Mult mai importantă este diversitatea: fructe și legume diferite, cereale integrale, leguminoase, nuci și semințe, surse adecvate de proteine și grăsimi nesaturate.

foto: arhivă (cu rol ilustrativ)

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