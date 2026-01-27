VIDEO ȘTIREA TA | Inconștiență fără margini în sensul giratoriu de la intrare în Alba Iulia: șofer surprins în timp ce circula pe contrasens

Inconștiență fără margini în sensul giratoriu de la intrare în Alba Iulia: șofer surprins în timp ce circula pe contrasens

Un șofer a dat dovadă de o inconștiență fără margini după ce a ignorat regulile de circulație și a pătruns pe contrasens într-un sens giratoriu din județul Alba, pe data de 24 ianuarie 2026.

Mai exact, camera de bord a unui conducător auto a surprins momentul în care un șofer circulă în sensul giratoriu de la intrarea în Alba Iulia, de pe autostradă, circulând pe contrasens.

Imaginile au fost publicate pe o rețea de socializare, într-un grup destinat șoferilor auto, alături de textul: ,,La intrare in Alba Iulia, iesirea de pe autostrada, 2 batranei”.

Din fericire, evenimentul rutier nu s-a terminat fără incidente neplăcute, însă arată faptul că anumiți șoferi nu țin cont de regulile de circulație.

