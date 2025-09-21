VIDEO ȘTIREA TA | ACCIDENT rutier, evitat în ultimul moment: Un șofer inconștient, la un pas să provoace o tragedie, pe DN 7, spre Pianu de Jos
ACCIDENT rutier, evitat în ultimul moment: Un șofer inconștient, la un pas să provoace o tragedie, pe DN 7, spre Pianu de Jos
O tragedie a fost evitată în ultimul moment duminică, pe DN 7, pe drumul spre Pianu de Jos, unde, un șofer inconștient, a vrut probabil să arate că el face legea și era la un pas să provoace un accident.
Incidentul a fost surprins de camerele auto ale unui alt participant la trafic care a trimis filmarea pe adresa redacției ziarulunirea.ro.
Din imagini se poate vedea cum autoturismul intră în depășire regulamentar, dar nu mai revine pe banda sa, ci continuă pe contrasens pentru a depăși o a doua mașină, cu toate că marcajul de pe mijlocul drumului – este linie continuă și se apropie o curbă.
Abia când din sens opus vine un alt autoturism, șoferul trece la limită pe banda sa, trecând peste marcajul continuu.
Din fericire, o tragedie a fost evitată în ultimul moment și nimeni nu a fost rănit, cel mai probabil unii alegându-se doar cu o sperietură zdravănă.
