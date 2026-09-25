Video | „Spune NU drogurilor și DA sportului!”: Polițiștii din Alba și Asociația Sportivă Flah Basketball Zone – Aiud, demers pentru tineri împotriva consumului de droguri

„Spune NU drogurilor și DA sportului!”: Polițiștii din Alba și Asociația Sportivă Flah Basketball Zone – Aiud, demers pentru tineri împotriva consumului de droguri

Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, derulează, în perioada 21 – 25 septembrie 2026, la nivelul județului Alba, activități dedicate evenimentului „Săptămâna Prevenirii Criminalității”.

Astăzi, 25 septembrie 2026, activitățile desfășurate în cadrul „Săptămânii Prevenirii Criminalității” sunt dedicate prevenirii traficului de droguri.

Cu acest prilej, polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Alba, împreună cu Asociația Sportivă Flah Basketball Zone – Aiud, coordonată de antrenoarea Andreea Fleșer, au realizat un material video dedicat promovării sportului.

Demersul face parte din campania „Spune NU drogurilor și DA sportului!”, inițiată de Inspectoratul de Poliție Județean Alba, prin care ne dorim să încurajăm tinerii să se implice în activități sportive și să conștientizeze riscurile asociate consumului de droguri, potrivit unui comuncat de presă transmis de IPJ Alba.

Materialul video a fost realizat cu sprijinul lui Ștef Bogdan.

Secțiune Știri sub articolul principal