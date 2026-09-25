Curier Județean

DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 05.10-11.10.2026 și suplimentar pentru intervalul 28.09-04.10.2026

Bogdan Ilea

Publicat

acum 17 minute

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DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 05.10-11.10.2026 și suplimentar pentru intervalul 28.09-04.10.2026

Distribuție Energie Electrică România – Sucursala Alba anunță întreruperea în alimentarea cu energie electrică.

Întreruperile programate pentru intervalul 05.10-11.10.2026

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

  • 1 BLAJ, Strada GHEORGHE BARITIU 05/10/2026 08:30 – 05/10/2026 16:30 

Întreruperile programate suplimentar pentru intervalul 28.09-04.10.2026 

Nr.crt. ADRESA INTERVAL

1 INTREGALDE, TECSESTI, Strada PRINCIPALA 30/09/2026 08:00 – 30/09/2026 15:00 

2 INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA 30/09/2026 08:00 – 30/09/2026 15:00 

3 INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA 30/09/2026 08:00 – 30/09/2026 15:00 

4 INTREGALDE, MODOLESTI(INTREGALDE, Strada PRINCIPALA 30/09/2026 08:00 – 30/09/2026 15:00 

5 INTREGALDE, IVANIS, Strada PRINCIPALA 30/09/2026 08:00 – 30/09/2026 15:00 

6 INTREGALDE, GHIONCANI, Strada PRINCIPALA 30/09/2026 08:00 – 30/09/2026 15:00 

7 INTREGALDE, TECSESTI, Strada PRINCIPALA 01/10/2026 08:00 – 01/10/2026 15:00 

8 INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA 01/10/2026 08:00 – 01/10/2026 15:00 

9 INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA 01/10/2026 08:00 – 01/10/2026 15:00 

10 INTREGALDE, MODOLESTI(INTREGALDE, Strada PRINCIPALA 01/10/2026 08:00 – 01/10/2026 15:00 

11 INTREGALDE, IVANIS, Strada PRINCIPALA 01/10/2026 08:00 – 01/10/2026 15:00 

12 INTREGALDE, GHIONCANI, Strada PRINCIPALA 01/10/2026 08:00 – 01/10/2026 15:00 

13 INTREGALDE, TECSESTI, Strada PRINCIPALA 02/10/2026 08:00 – 02/10/2026 15:00 

14 INTREGALDE, SFIRCEA, Strada PRINCIPALA 02/10/2026 08:00 – 02/10/2026 15:00 

15 INTREGALDE, NECRILESTI, Strada PRINCIPALA 02/10/2026 08:00 – 02/10/2026 15:00 

16 INTREGALDE, MODOLESTI(INTREGALDE, Strada PRINCIPALA 02/10/2026 08:00 – 02/10/2026 15:00 

17 INTREGALDE, IVANIS, Strada PRINCIPALA 02/10/2026 08:00 – 02/10/2026 15:00 

18 INTREGALDE, GHIONCANI, Strada PRINCIPALA 02/10/2026 08:00 – 02/10/2026 15:00 

Informații actualizate despre întreruperile planificate în alimentarea cu energie electrică sunt disponibile pe site-ul www.distributie-energie.ro, rubrica:  Suport/Întreruperi energie electrică. 

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate de aceste întreruperi, care sunt însă necesare pentru asigurarea unei bune funcționări a instalațiilor electrice. 

Relații suplimentare la telefon: 0258 – 929 sau TelVerde 0800 500 929. 

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