DEER – Sucursala Alba anunță întreruperile de energie electrică programate pentru intervalul 05.10-11.10.2026 și suplimentar pentru intervalul 28.09-04.10.2026

Accident rutier pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia: Un biciclist a fost acroșat de un autoturism. Trafic îngreunat Un accident rutier a avut loc vineri pe Bulevardul Republicii din Alba Iulia atunci când un biciclist a fost acroșat de un autoturism. Polițiștii rutier intervin pentru fluidizarea traficului rutier care este îngreunat în aceste momente. Potrivit […]