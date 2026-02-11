Curier Județean

VIDEO | Șoferii care depășesc neregulamentar pe drumurile din Alba, ”vânați” cu ajutorul unui elicopter dotat cu sistem de tip FLIR: Polițiștii au reținut 3 permise

Ioana Oprean

Publicat

acum 10 minute

în

De

Polițiștii rutieri au desfășurat la data de 10 februarie 2026, o acțiune, pe raza județului Alba, cu sprijinul unui echipaj din cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, în vederea depistării în trafic a conducătorilor de autovehicule care nu respectă normele rutiere privind depășirea.

Traficul rutier a fost supravegheat cu un elicopter dotat cu sistem de tip FLIR, pentru observarea electro-optică, cu transmiterea în timp real a imaginilor.

Această acțiune a avut scopul de a preveni și combate principalele cauze generatoare de accidente rutiere, în special depășirile neregulamentare.

În urma neregulilor depistate în județul Alba, polițiștii rutieri au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale, dintre care 3 pentru depășirea neregulamentară, 8 pentru alte abateri și 11 au vizat abateri prevăzute de OG 37/2207 privind conducătorii auto care efectuează transporturi de mărfuri, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 20.650 de lei. Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 3 permise de conducere și au retras un certificat de înmatriculare.

