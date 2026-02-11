VIDEO | Șoferii care depășesc neregulamentar pe drumurile din Alba, ”vânați” cu ajutorul unui elicopter dotat cu sistem de tip FLIR: Polițiștii au reținut 3 permise
Șoferii care depășesc neregulamentar pe drumurile din Alba, ”vânați” cu ajutorul unui elicopter dotat cu sistem de tip FLIR: Polițiștii au reținut 3 permise
Polițiștii rutieri au desfășurat la data de 10 februarie 2026, o acțiune, pe raza județului Alba, cu sprijinul unui echipaj din cadrul Inspectoratului General de Aviație al Ministerului Afacerilor Interne, în vederea depistării în trafic a conducătorilor de autovehicule care nu respectă normele rutiere privind depășirea.
Traficul rutier a fost supravegheat cu un elicopter dotat cu sistem de tip FLIR, pentru observarea electro-optică, cu transmiterea în timp real a imaginilor.
Această acțiune a avut scopul de a preveni și combate principalele cauze generatoare de accidente rutiere, în special depășirile neregulamentare.
În urma neregulilor depistate în județul Alba, polițiștii rutieri au aplicat 22 de sancțiuni contravenționale, dintre care 3 pentru depășirea neregulamentară, 8 pentru alte abateri și 11 au vizat abateri prevăzute de OG 37/2207 privind conducătorii auto care efectuează transporturi de mărfuri, care au fost sancționate cu amenzi în valoare totală de 20.650 de lei. Ca măsuri complementare, polițiștii au reținut 3 permise de conducere și au retras un certificat de înmatriculare.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
FOTO | Cum a fost sancționată o firmă care a făcut lucrări de intervenție pe o stradă dintr-un oraș din Alba fără autorizație și fără acordul primăriei
Cum a fost sancționată o firmă care a făcut lucrări de intervenție pe o stradă dintr-un oraș din Alba fără autorizație și fără acordul primăriei O firmă care a făcut lucrări de intervenție pe o stradă din municipiul Aiud fără autorizație și fără acordul primăriei a fost sancționată contravențional. „Serviciul Poliția Locală Aiud a sancționat […]
Opt clădiri din Alba Iulia vor fi iluminate în roșu pentru a marca 22 de ani de la lansarea serviciului 112. Care sunt acestea
Opt clădiri din Alba Iulia vor fi iluminate în roșu pentru a marca 22 de ani de la lansarea serviciului 112. Care sunt acestea Serviciul de Telecomunicații Speciale , alături de instituții publice și private din întreaga țară, marchează Ziua Europeană a Numărului Unic de Urgență 112 și împlinirea a 22 de ani de la […]
FOTO | Amenzi de peste 5.800 lei date de polițiștii din Abrud în urma unei acțiuni la Roșia Montană: Zeci de persoane și mașini verificate de oamenii legii
Amenzi de peste 5.800 lei date de polițiștii din Abrud în urma unei acțiuni la Roșia Montană: Zeci de persoane și mașini verificate de oamenii legii Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Abrud au organizat la data de 10 februarie 2026, în intervalul orar 19.00 – 22.00, o acțiune, pe raza localității Roșia Montantă, pentru combaterea […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Examene naționale 2026 | Programele pentru simulările Evaluării Naționale și Bacalaureatului au fost publicate. LISTA
Programele pentru simulările Evaluării Naționale și Bacalaureatului au fost publicate Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare a publicat, miercuri, 11...
Fosta parteneră a lui Adrian Kreiner a contestat decizia arestări preventive pe 30 de zile dispusă de Tribunalul Sibiu. Curtea de Apel Alba se va pronunța mâine asupra deciziei
Fosta parteneră a lui Adrian Kreiner a contestat decizia arestări preventive pe 30 de zile dispusă de Tribunalul Sibiu. Curtea...
Știrea Zilei
UPDATE | TRAGEDIE în Alba: Doi vârstnici de 76 și 66 de ani, din Cenade, DECEDAȚI după ce s-ar fi intoxicat cu gaz
TRAGEDIE în Alba: Doi vârstnici de 76 și 66 de ani, din Cenade, DECEDAȚI după ce s-ar fi intoxicat cu...
VIDEO | Aproximativ 1.500 de cereri de recalculare, în așteptare la Casa Județeană de Pensii Alba: ,,Timpul de lucru aferent unui dosar este dublat sau chiar triplat față de legislația anterioară”
Aproximativ 1.500 de cereri de recalculare, în așteptare la Casa Județeană de Pensii Alba: ,,Timpul de lucru aferent unui dosar...
Curier Județean
VIDEO | Șoferii care depășesc neregulamentar pe drumurile din Alba, ”vânați” cu ajutorul unui elicopter dotat cu sistem de tip FLIR: Polițiștii au reținut 3 permise
Șoferii care depășesc neregulamentar pe drumurile din Alba, ”vânați” cu ajutorul unui elicopter dotat cu sistem de tip FLIR: Polițiștii...
FOTO | Cum a fost sancționată o firmă care a făcut lucrări de intervenție pe o stradă dintr-un oraș din Alba fără autorizație și fără acordul primăriei
Cum a fost sancționată o firmă care a făcut lucrări de intervenție pe o stradă dintr-un oraș din Alba fără...
Politică Administrație
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună!
Comunicat de presă | PNL Alba: Dreptatea pentru moți se face prin adevăr, nu prin minciună! PSD Alba se dedă...
FOTO | Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la cotă căminele de canalizare, înainte de asfaltare
Lucrări reluate la Teiuș, în mai multe zone ale orașului: Se continuă extinderea rețelei de canalizare și se ridică la...
Opinii Comentarii
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris
10 februarie 1947: Delegația Guvernului român a semnat cu Puterile Aliate, Tratatul final al Conferinței de pace de la Paris...
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau
10 februarie: Sfântul Haralambie, prăznuit de creștinii ortodocși. Cum i-a convertit la creștinism pe cei care îl torturau Marți, 10...