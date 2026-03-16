VIDEO | Sistemul de bike-sharing din Alba Iulia, funcțional de astăzi: Cum se poate închiria o bicicletă electrică și cum funcționează aplicația NextBike. Tarife
Sistemul de biciclete „Alba Iulia VeloCity” a devenit disponibil începând de astăzi, 16 martie 2026, iar utilizatorii pot închiria bicicletele zilnic, folosind o aplicație.
Prima oră de folosire este gratuită, iar ulterior tarifele vor crește progresiv, în funcție de durata utilizării.
Bicicletele vor putea fi folosite între orele 06:00 și 23:00, pe baza unui cont creat în aplicație, cu date personale și card bancar valid.
Autoritățile au anunțat și o serie de reguli și sancțiuni pentru returnarea incorectă, deteriorarea bicicletelor sau depășirea timpului maxim de utilizare.
,,Prin implementarea sistemului „Alba Iulia VeloCity”, facem împreună un nou pas important spre un oraș mai modern, mai curat și mai prietenos cu oamenii săi. Fiecare kilometru parcurs pe bicicletă înseamnă mai puține mașini în trafic, mai puțină poluare și mai multă energie bună în oraș. Înseamnă străzi mai liniștite, aer mai curat și mai multe zâmbete pe traseu. Alba Iulia continuă astfel să construiască o comunitate în care mișcarea, respectul pentru mediu și grija pentru sănătate devin parte din viața de zi cu zi. Sistemul va fi disponibil din data de 16 martie.
Program și condiții de utilizare:
Bicicletele pot fi utilizate zilnic, în intervalul 06-00 – 23:00.
Prima oră de utilizare este gratuită pentru ca deplasările scurte prin oraș să fie cât mai ușoare și accesibile.
După depășirea timpului gratuit, tarifele sunt:
61 – 90 minute: 2 lei
91 – 120 minute: 4 lei
121 – 150 minute: 8 lei
151 – 180 minute: 12 lei
Tariful crește progresiv pentru utilizările mai lungi, până la 80 lei pentru intervalul 11 – 12 ore.
Utilizarea este simplă și rapidă: cu ajutorul telefonului mobil și prin intermediul aplicației dedicate Nextbike (disponibilă în App Store și Google Play), închirierea se realizează în mai puțin de trei secunde, prin scanarea unui cod QR. Pentru utilizare este necesară crearea unui cont, pe baza următoarelor date: nume, adresă, telefon, e-mail și un card bancar valid. Minorii sub 18 ani pot crea cont doar cu acordul părinților, iar copiii sub 14 ani nu pot utiliza sistemul.
Pentru buna funcționare a sistemului și pentru ca bicicletele să fie disponibile pentru cât mai mulți utilizatori, vă rugăm să respectați regulile de utilizare:
-nereturnarea bicicletei după 12 ore atrage o penalitate de 100 lei și sesizarea autorităților competente;
-returnarea incorectă (la mai mult de 15 metri de stație) se sancționează cu 50 lei;
-producerea de daune sau distrugeri atrage sancțiuni, iar conturile utilizatorilor pot fi suspendate până la 180 de zile sau anulate;
-în cazul furtului de piese sau biciclete, vor fi notificate autoritățile competente.
Sistemul „Alba Iulia VeloCity” este al întregii comunități. Cu grijă, responsabilitate și respect, îl putem transforma într-un succes de care să ne bucurăm cu toții.
Așadar, urcați în șa, descoperiți orașul pe două roți și bucurați-vă de libertatea pe care o oferă bicicleta!”, se arată într-o postare scrisă de Municipiul Alba Iulia.
FOTO | ACCIDENT rutier în Petrești: Două mașini s-au ciocnit în zona barajului
ACCIDENT rutier în Petrești: Două mașini s-au ciocnit în zona barajului Un accident rutier a avut loc luni seara, în jurul orei 18.00, în Petrești. Două mașini s-au ciocnit în zona barajului. Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea masurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs în localitatea Petresti, zona baraj. […]
VIDEO | Urzicile și leurda, mai ieftine decât roșiile românești în piețele din Alba Iulia. Cu ce preț se vând la început de primăvară
Urzicile și leurda, mai ieftine decât roșiile românești în piețele din Alba Iulia. Cu ce preț se vând la început de primăvară În piețele din Alba Iulia au apărut primii comercianți care vând, în acest an, urzici și leurdă, două dintre cele mai căutate verdețuri de primăvară. Produsele sunt puse la vânzare fie la pungă. […]
Primăria unei comune din Alba relansează achiziția unui sistem de e-ticketing în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun derulat în parteneriat cu municipiul învecinat
Primăria unei comune din Alba relansează achiziția unui sistem de e-ticketing în cadrul unui proiect de modernizare a transportului în comun derulat în parteneriat cu municipiul învecinat Primăria Crăciunelu de Jos a lansat, vineri, 13 martie 2026 o nouă procedură de achiziție prin licitație publică a unui sistem de e-ticketing. Asta în cadrul unui proiect […]
România, reacție fermă după amenințările Iranului. MAE: „Teheranul să înceteze aceste atacuri care pun în pericol vieți omenești ”
România, reacție fermă după amenințările Iranului. MAE: „Teheranul să înceteze aceste atacuri care pun în pericol vieți omenești ” Iranul...
Vacanța de Paște 2026: Când începe și câte zile libere are vacanța de primăvară a elevilor
Vacanța de Paște 2026: Când începe și câte zile libere are vacanța de primăvară a elevilor Vacanța de Paște marchează...
TRAGEDIE în Alba: Bebeluș de aproape 2 luni, născut prematur, DECEDAT la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia
TRAGEDIE în Alba: Bebeluș de aproape 2 luni, născut prematur, DECEDAT la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia O tragedie...
VIDEO | INCENDIU la o casă de copii din Aiud: Șase copii au fost evacuați
INCENDIU la o casă de copii din Aiud: Șase copii au fost evacuați Un incendiu a izbucnit luni după-masa la...
FOTO | ACCIDENT rutier în Petrești: Două mașini s-au ciocnit în zona barajului
ACCIDENT rutier în Petrești: Două mașini s-au ciocnit în zona barajului Un accident rutier a avut loc luni seara, în...
Comunicat de presă | Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște drumul spre Munții Șureanu
Corneliu Mureșan, președinte PSD Alba: CJ Alba stă pe un purcoi de bani (33 mil. euro), dar lasă de izbeliște...
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele zile ale lunii martie 2026: Măsuri la nivel județean în contextul creșterii numărului incendiilor de vegetație și fond forestier
13 incendii de vegetație uscată în Alba, o persoană cu arsuri grave și o amendă de 5.000 lei, în primele...
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor
15 Martie – Ziua mondială a drepturilor consumatorilor Ziua mondială a drepturilor consumatorilor este marcată anual la 15 martie. Această...
14 martie| Ziua în care s-au născut scriitorul Alexandru Paleologu, actorul Iurie Darie și chirurgul pediatru Alexandru Pesamosca, care a salvat mii de copii: „Nu vile, să repari un copil înseamnă fericire“
14 martie| Ziua în care s-au născut scriitorul Alexandru Paleologu, actorul Iurie Darie și chirurgul pediatru Alexandru Pesamosca, care a...