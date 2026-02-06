Curier Județean

VIDEO | Sediul modernizat al IPJ Alba va fi gata în martie 2026: Lucrări aproape finalizate

Lucian Dărămuș

Publicat

acum 17 minute

în

De

Sediul modernizat al IPJ Alba va fi gata în martie 2026: Lucrări aproape finalizate

Sediul modernizat al IPJ Alba și Poliției Municipiului Alba Iulia va fi inaugurat la sfârșitul lunii martie 2026, lucrările fiind în acest moment aproape finalizate.

Anunțul a fost făcut, vineri, 6 februarie 2026, în cadrul unei conferințe de presă privind analiza activităților desfășurate de polițiștii din Alba în anul 2025, de către comisarul-șef de poliție Constantin Ilea, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Modernizarea s-a făcut în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, dar și națională.

Inspectoratul de Poliție Judetean Alba, in parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, implementează proiectul „Reabilitarea şi modernizarea imobilelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Judetean Alba, pe str. Ion.L.C. Bratianu nr.1 B””, finanțat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență al Romaniei, şi din fonduri naționale.

În cazul acestui obiectiv de investiții, lucrările au fost executate până în prezent în proporție de 96%.

Valoarea totală a proiectului este de 45.881.591,47 lei, iar valoarea eligibilă (PNRR) este de 17.823.004,55 lei.

Finanțarea a fost obținută în cadrul Planului Național de Redresare şi Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2-Schema de Granturi pentru eficiență energetică şi reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Reprezentanții IPJ Alba au reamintit în context că, în data de 10 decembrie 2024, Poliția Orașului Cugir și-a reluat activitatea în sediul reabilitat prin fonduri europene.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

AMENZI de aproape 400.000 de lei date de Jandarmeria Alba în 2025: Câte misiuni au executat jandarmii din județ anul trecut

Mif Lorena

Publicat

acum 47 de minute

în

6 februarie 2026

De

AMENZI de aproape 400.000 de lei date de Jandarmeria Alba în 2025: Câte misiuni au executat jandarmii din județ anul trecut Jandarmeria Alba a executat aproape 5.000 de misiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, rezultă din bilanțul instituției. Jandarmii din Alba au dat anul trecut amenzi de aproape 400.000 de lei, potrivit aceluiași document.  […]

Citește mai mult

Curier Județean

7 februarie 2026 | 20 de echipe de robotică implicate în competiția FIRST Tech Challenge, la Alba Iulia, la un meet organizat de Team XEO: Testare, optimizare și strategie, în condiții reale de competiție. PROGRAMUL

Ioana Oprean

Publicat

acum 5 ore

în

6 februarie 2026

De

20 de echipe de robotică implicate în competiția FIRST Tech Challenge, la Alba Iulia, la un meet organizat de Team XEO: Testare, optimizare și strategie, în condiții reale de competiție Team XEO #14278 (FIRST Tech Challenge), susținută de Asociația XEO, alături de sponsorul Star Assembly și de partenerii tradiționali Colegiul Național „Horea, Cloșca și Crișan” […]

Citește mai mult

Curier Județean

ASTĂZI | Circulația pe drumul DC 68, Ampoița – Lunca Ampoiței, parțial închisă: Ocolul Silvic Alba Iulia va efectua defrișări

Bogdan Ilea

Publicat

acum 6 ore

în

6 februarie 2026

De

Circulația pe drumul DC 68, Ampoița – Lunca Ampoiței, parțial închisă: Ocolul Silvic Alba Iulia va efectua defrișări Vineri, 6 februarie 2026, circulația pe drumul DC 68, Ampoița – Lunca Ampoiței, este parțial închisă. Anunțul a fost făcut de un administrator al grupului ,,Meteș 24 din 24”. Motivul pentru care circulația este închisă parițial este […]

Citește mai mult