VIDEO | Sediul modernizat al IPJ Alba va fi gata în martie 2026: Lucrări aproape finalizate

Sediul modernizat al IPJ Alba va fi gata în martie 2026: Lucrări aproape finalizate

Sediul modernizat al IPJ Alba și Poliției Municipiului Alba Iulia va fi inaugurat la sfârșitul lunii martie 2026, lucrările fiind în acest moment aproape finalizate.

Anunțul a fost făcut, vineri, 6 februarie 2026, în cadrul unei conferințe de presă privind analiza activităților desfășurate de polițiștii din Alba în anul 2025, de către comisarul-șef de poliție Constantin Ilea, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Alba.

Modernizarea s-a făcut în cadrul unui proiect cu finanțare europeană, dar și națională.

Inspectoratul de Poliție Judetean Alba, in parteneriat cu Ministerul Afacerilor Interne, implementează proiectul „Reabilitarea şi modernizarea imobilelor din cadrul Inspectoratului de Poliție Judetean Alba, pe str. Ion.L.C. Bratianu nr.1 B””, finanțat din fonduri europene, prin Planul Național de Redresare și Reziliență al Romaniei, şi din fonduri naționale.

În cazul acestui obiectiv de investiții, lucrările au fost executate până în prezent în proporție de 96%.

Valoarea totală a proiectului este de 45.881.591,47 lei, iar valoarea eligibilă (PNRR) este de 17.823.004,55 lei.

Finanțarea a fost obținută în cadrul Planului Național de Redresare şi Reziliență, Componenta 5 – Valul renovării, Axa 2-Schema de Granturi pentru eficiență energetică şi reziliență în clădiri publice, Operațiunea B.2 – Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Reprezentanții IPJ Alba au reamintit în context că, în data de 10 decembrie 2024, Poliția Orașului Cugir și-a reluat activitatea în sediul reabilitat prin fonduri europene.

