VIDEO | SĂ-RUN-I Trail Race 2026, concurs de alergare montană, sâmbătă, la Zlatna. Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, printre participanți

SĂ-RUN-I Trail Race 2026, concurs de alergare montană, sâmbătă, la Zlatna. Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, printre participanți

SĂ-RUN-I Trail Race, concursul de alergare montană de la Zlatna, își va consuma, sâmbătă, 28 martie 2026 a doua ediție, la start fiind așteptați aproximativ 500 de alergători de toate vârstele.

La fel ca la ediția inaugurală din urmă cu un an, evenimentul își propune să promoveze mișcarea în natură și frumusețea peisajelor din Apuseni. Competiția este organizată de Asociația de Turism și Ecologie „Trascău Corp Zlatna”.

„SĂ-RUN-I este competiția de alergare care aduce împreună iubitorii de mișcare, natură și energie bună. Fiecare pas devine o bucurie, iar fiecare kilometru, o provocare depășită cu zâmbetul pe buze. Ne încurajează enorm faptul că după prima ediție am primit doar recenzii pozitive”, spune Adrian Puiuleț, președintele asociației.

Startul și sosirea vor avea loc și de această dată în centrul orașului Zlatna. Competiția va include trei probe: o cursă lungă de 37 km (start la ora 8.30), un cros de 16 km (start la ora 9.00) și o cursă populară de 2,5 km (start la ora 12.00).

Traseele sunt variate și combină drumuri forestiere, poteci turistice și porțiuni mai tehnice de teren montan. Diferențele de nivel sunt semnificative, mai ales la proba lungă, ceea ce transformă competiția într-o provocare serioasă pentru alergătorii experimentați.

Evenimentul este potrivit atât pentru începători, cât și pentru sportivi avansați, fiecare putând alege traseul potrivit nivelului său. Organizatorii pun accent pe siguranță, marcarea traseelor și respectarea regulilor de trail running.

Participanții trebuie să fie echipați corespunzător și să respecte indicațiile voluntarilor și ale organizatorilor.

Președintele Consiliului Județean Alba, Ion Dumitrel, a confirmat prezența în calitate de competitor la evenimentul sportiv de la Zlatna. El va lua startul în cursa populară.

Imortalizarea evenimentului sportiv de la Zlatna va fi realizată de un număr de 15 fotografi, care vor fi prezenți în puncte-cheie ale traseelor de concurs. Aceștia vor colobara cu organizatorii în regim de voluntariat.

Prima ediție s-a bucurat de succes și a atras un număr mare de participanți, motiv pentru care ediția a doua este așteptată cu interes crescut. Evenimentul contribuie la promovarea turismului local și la dezvoltarea unei comunități de alergători pasionați de munte.

În plus, oferă oportunitatea de a descoperi natura într-un mod activ și organizat. Pe lângă competiția propriu-zisă, participanții se pot bucura de peisaje spectaculoase și de o experiență autentică de trail running.

SĂ-RUN-I Trail Race se conturează ca un eveniment sportiv în creștere, cu potențial de a deveni un reper important în calendarul competițiilor de alergare montană din România.

